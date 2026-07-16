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EEUU anunció nuevo arancel del 25% a Brasil tras una investigación en la que los acusa de prácticas comerciales desleales

julio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Estados Unidos anunció el miércoles un nuevo arancel del 25% sobre ciertas importaciones procedentes de Brasil, cuyo gobierno repudió la medida y anunció la activación de una ley de reciprocidad aprobada el año pasado. Este gravamen, que entrará en vigor el 22 de julio, responde a una investigación de un año de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre las políticas comerciales del gigante suramericano, informó un alto funcionario estadounidense a los periodistas. Una serie de productos, entre ellos la carne de res, el café y ciertas piezas de aeronaves, quedarán exentos, además de otros bienes que Estados Unidos no produce, añadió esa fuente.

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