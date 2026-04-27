Princesa de Asturias, sola al volante: revelan imágenes de llamativo vuelo que hizo en uno de los aviones de entrenamiento más avanzados del mundo

Su Alteza Real, la Princesa de Asturias, continúa su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), donde se desempeña como alférez. En el marco de su preparación, ha contemplado con éxito su segundo vuelo en solitario a bordo del avión de entrenamiento Pilatus PC-21.

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De acuerdo con la Casa Real, la Princesa de Asturias sigue un programa intensivo de instrucción destinado a la adquisición de conocimiento aeronáuticos, al mismo tiempo, ha participado en la instrucción a otros cadetes los ejercicios de Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape (SERE).

Para que Su Alteza Real alcanzara el vuelo en solitario, superó la formación teórica correspondiente, así como las sesiones de simulador y los vuelos de instrucción en el Pilatus PC-21 previstos en los planes de enseñanza.

Cabe resaltar que la Princesa de Asturias no ha pilotado una aeronave cualquiera. El Pilatus PC-21 se distingue por su potente motor turbohélice, una aviónica similar a la de los cazas de combate de quinta generación y un avanzado sistema de entrenamiento digital que permite ejecutar simulaciones de misión de cabina diseñada para replicar con gran realismo condiciones de combate.

Diferentes fuentes detallaron que entrenar en el Pilatus PC-21 es un poco complejo, no por el avión, sino por la transición de un sistema de entrenamiento tradicional a uno moderno, sin embargo, el avión al ser de alto rendimiento permite que los pilotos se familiaricen con sus sistemas complejos desde el inicio de la formación.

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Asimismo, en la actualidad, el Pilatus PC-21 se posiciona como uno de los aviones de entrenamiento más avanzados del mundo. Sus proporciones de 11,2 metros de longitud, 9,1 metros de envergadura y 3,9 metros de altura reflejan su diseño optimizado de rendimiento.

En ese contexto, la Princesa de Asturias continúa su carrera militar con resultados destacados, consolidando cada etapa de su preparación. Como parte de su proyección al futuro, se ha anunciado que, una vez concluya su formación militar, cursará el Grado en Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III en Madrid, en línea con los compromisos institucionales que asume como heredera de la Corona.