NTN24
Martes, 02 de junio de 2026
Martes, 02 de junio de 2026
Mundial 2026

Además de Cristiano Ronaldo y Messi: estos son los otros jugadores veteranos que podrían disputar su último mundial

junio 2, 2026
Por: Diana Pérez
Cristiano Ronaldo, Messi, James Rodríguez, Enner Valencia y Manuel Neuer | Fotos: EFE
Cristiano Ronaldo, Messi, James Rodríguez, Enner Valencia y Manuel Neuer | Fotos: EFE
Ninguno de estos futbolistas rompe el récord impuesto por El Hadari y Milla. El guardameta egipcio Essam El Hadary se convirtió en el arquero más veterano al disputar su último mundial en Rusia 2018 con 45 años.

El tan esperado Mundial de 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, dejará varias sensaciones en el mundo del fútbol al ser el estreno de jóvenes promesas como Lamine Yamal, pero también marcará el 'último baile' de varias leyendas.

Mucho se habla del posible adiós del portugués Cristiano Ronaldo y del argentino Lionel Messi, quienes llegan a esta cita mundialista dejando en duda si es o no la última vez que portarán los colores de sus países en el torneo más importante en el mundo del fútbol.

Sin embargo, no son los únicos veteranos que podrían estar disputando su último mundial, ya que la lista de jugadores que rozan o tienen cuarenta años es larga. En total son más de 20 los jugadores que entran en el término veterano, buscando demostrar su experiencia y liderazgo en el torneo.

Uno de los primeros a destacar es el exdelantero del Liverpool y capitán de la selección de Egipto, Mohamed Salah. Con 33 años, el "rey egipcio", como es conocido en el fútbol de Inglaterra, tendrá su oportunidad para deslumbrar con su talento, rapidez y capacidad goleadora en el Mundial.

o

Otro nombre que ha jugado en la Premier y que disputará el mundial será el surcoreano Son Heung-min, el exjugador del Tottenham, de 33 años, liderará a Corea del Sur.

El belga Thomas Meunier, de 34 años, pese a su experiencia y liderazgo, disputará su segundo mundial con Bélgica, ya que la última vez que portó los colores de su país fue en Rusia 2018.

Pero no estará solo, ya que el ex Manchester City Kevin De Bruyne, de 34 años, buscará tener un mejor papel con Bélgica en esta edición, ya que los belgas quedaron eliminados en fase de grupos. Y junto a él también estará Axel Witsel, de 37 años, quien con su inteligencia y experiencia para salir jugando desde el fondo será uno de los pilares más importantes para Bélgica.

El arquero australiano Mathew Ryan, de 34 años, cuenta con más de una década de experiencia; sin embargo, se cree que por su posición le podría quedar una Copa del Mundo más para disputar.

El experimentado Virgil van Dijk, con 35 años, liderará a Países Bajos a una nueva edición del mundial buscando superar su papel en Qatar 2022, en donde fueron eliminados por Argentina desde el punto penal en los cuartos de final.

El francés N’Golo Kanté, de 35 años, que viene de ser subcampeón en la pasada edición de la Copa del Mundo, buscará recuperar la corona que Argentina les quitó.

El suizo Ricardo Rodríguez, con 33 años, buscará hacer lo que mejor sabe, que es complicar a los delanteros y darle la ventaja a su equipo.

Edin Džeko es uno de los más veteranos de la lista con 40 años. El histórico de Bosnia será fundamental para su selección en este torneo.

El guardameta mexicano Guillermo Ochoa, de 40 años, disputará su último mundial buscando cerrar por lo alto una carrera histórica con su selección.

Manuel Neuer, de 40 años, una de las más grandes leyendas del arco, que salió de su retiro para portar una vez más los colores de Alemania, deleitará al mundo una última vez con sus increíbles atajadas.

En el listado no puede faltar uno de los futbolistas más relevantes de los últimos años, el croata Luka Modric, quien con 40 años podría estar disputando su último Mundial antes de dar la noticia de su retiro definitivo del fútbol.

El portugués Cristiano Ronaldo es el más grande en la lista con 41 años. 'CR7' no solo buscará el primer título mundialista para su selección, sino que también intentará completar su récord de los mil goles.

Sin embargo, por el lado de Sudamérica, los veteranos también abundan. El más sonado es el astro argentino Lionel Messi, quien con 35 años disputará su sexta edición. Su compatriota Nicolás Otamendi, de 38 años, con quien fue campeón del mundo, también estaría ante lo que sería su último baile en una Copa del Mundo.

El colombiano James Rodríguez, con 34 años, aún no ha dado indicios de querer dejar de portar y defender los colores de la 'Tricolor', pero todo indica que así sería.

o

No obstante, el capitán de los 'cafeteros' no es el único veterano del equipo, pues Juan Fernando Quintero, Johan Mojica y Santiago Arias lo acompañan, además del arquero David Ospina, quien tras el final del Mundial dirá adiós al fútbol profesional tras anunciar su retiro hace unas semanas.

El goleador histórico de Ecuador, Enner Valencia, de 36 años, buscará que la 'Tri' pueda tener un buen papel en este mundial.

En Brasil, son tres los veteranos. Neymar Jr., Casemiro y Danilo; todos con la misma edad y con el mismo objetivo: darle a la 'verdeamarela' su sexto título mundialista.

No obstante, ninguno de estos futbolistas rompe el récord impuesto por El Hadari y Milla. El guardameta egipcio Essam El Hadary se convirtió en el arquero más veterano al disputar su último mundial en Rusia 2018 con 45 años.

Mientras que el camerunés Roger Milla disputó su última edición de una Copa del Mundo en 1994 cuando tenía 42 años, un récord que aún no ha sido superado.

Temas relacionados:

Mundial 2026

Futbolistas

Messi

Cristiano Ronaldo

James Rodríguez

Neymar Jr

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Advertencias en Colombia previo a la segunda vuelta presidencial: "Quien se atreve a desconocer un resultado es porque tiene un ánimo de tiranía"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tenían que dar una respuesta al acto de los helicópteros de EE. UU.": Antonio de la Cruz sobre toma de la casa de Leopoldo López por parte del régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Vemos una tendencia permanente de descalificar el sistema electoral para no reconocer la elección": Marta Lucía Ramírez ante señalamientos de Petro por presunto fraude en elecciones

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Que Gustavo Petro no acepte los resultados “no ayuda con la confianza de los votantes”: Jason Marczak

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La amenaza crece: expertos advierten una temporada récord de incendios forestales en 2026

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Candidatos a la Presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - Fotos: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Abelardo de la Espriella sorprende y gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia; se enfrentará en segunda vuelta a Iván Cepeda

Colaboradores del régimen de Irán con armas en mano y ondeando la bandera de la República Islámica / Barco navegando el Estrecho de Ormuz - Fotos de referencia: EFE
Estados Unidos

"Es una tregua demasiado frágil": analista sobre advertencia de Estados Unidos al régimen de Irán

Indignación por muerte de preso político Brooklyn Rivera bajo custodia del régimen de Nicaragua - AFP
Daniel Ortega

Indignación por muerte de preso político Brooklyn Rivera bajo custodia del régimen de Nicaragua

La candidata a la presidencia del Perú, Keiko Fujimori-Foto: EFE
Keiko Fujimori

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Más de Deportes

Ver más
Jorge Carrascal, mediocampista del Flamengo - Foto: AFP
Flamengo

En Flamengo estarían disgustados con Jorge Carrascal por los últimos acontecimientos y podría dejar el equipo después del Mundial

Cucho Hernández, sobre posible participación en el Mundial 2026 - Foto: AFP
Selección Colombia

"Estoy disponible y mentalmente preparado": el mensaje del ‘Cucho’ Hernández al técnico de la selección Colombia

Linda Caicedo, futbolista colombiana en el Real Madrid - Foto: AFP
Linda Caicedo

Linda Caicedo sigue brillando en el exterior; la delantera colombiana fue elegida como la mejor futbolista de la temporada

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El Manifiesto de Panamá

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
El Champetiza Fest 2026 en Bogotá | Foto Canva
Evento

Kevin Flórez, Zaider y La Factoría encabezarán El Champetiza Fest 2026 en Bogotá

Jorge Carrascal, mediocampista del Flamengo - Foto: AFP
Flamengo

En Flamengo estarían disgustados con Jorge Carrascal por los últimos acontecimientos y podría dejar el equipo después del Mundial

Cucho Hernández, sobre posible participación en el Mundial 2026 - Foto: AFP
Selección Colombia

"Estoy disponible y mentalmente preparado": el mensaje del ‘Cucho’ Hernández al técnico de la selección Colombia

Marco Rubio - Foto AFP
Marco Rubio

"La riqueza petrolera de Venezuela ya no está siendo robada": Marco Rubio ante el Congreso de Estados Unidos

El senador y candidato a la Presidencia de Brasil por el Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro. (EFE)
Brasil

Flávio Bolsonaro visitó la Casa Blanca y pidió a Trump que declare terroristas a bandas criminales brasileñas

Excarcelación en Venezuela | Foto AFP
Presos políticos

"Este caso marcó la narrativa que soportó al régimen chavista durante estos años": director de Foro Penal sobre excarcelación de policías metropolitanos en Venezuela

Guardia Costera de Taiwán | Foto AFP
China

Así fue el enfrentamiento entre buques de las guardias costeras de China y Taiwán cerca de la isla Pratas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre