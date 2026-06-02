Además de Cristiano Ronaldo y Messi: estos son los otros jugadores veteranos que podrían disputar su último mundial

El tan esperado Mundial de 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, dejará varias sensaciones en el mundo del fútbol al ser el estreno de jóvenes promesas como Lamine Yamal, pero también marcará el 'último baile' de varias leyendas.

Mucho se habla del posible adiós del portugués Cristiano Ronaldo y del argentino Lionel Messi, quienes llegan a esta cita mundialista dejando en duda si es o no la última vez que portarán los colores de sus países en el torneo más importante en el mundo del fútbol.

Sin embargo, no son los únicos veteranos que podrían estar disputando su último mundial, ya que la lista de jugadores que rozan o tienen cuarenta años es larga. En total son más de 20 los jugadores que entran en el término veterano, buscando demostrar su experiencia y liderazgo en el torneo.

Uno de los primeros a destacar es el exdelantero del Liverpool y capitán de la selección de Egipto, Mohamed Salah. Con 33 años, el "rey egipcio", como es conocido en el fútbol de Inglaterra, tendrá su oportunidad para deslumbrar con su talento, rapidez y capacidad goleadora en el Mundial.

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Otro nombre que ha jugado en la Premier y que disputará el mundial será el surcoreano Son Heung-min, el exjugador del Tottenham, de 33 años, liderará a Corea del Sur.

El belga Thomas Meunier, de 34 años, pese a su experiencia y liderazgo, disputará su segundo mundial con Bélgica, ya que la última vez que portó los colores de su país fue en Rusia 2018.

Pero no estará solo, ya que el ex Manchester City Kevin De Bruyne, de 34 años, buscará tener un mejor papel con Bélgica en esta edición, ya que los belgas quedaron eliminados en fase de grupos. Y junto a él también estará Axel Witsel, de 37 años, quien con su inteligencia y experiencia para salir jugando desde el fondo será uno de los pilares más importantes para Bélgica.

El arquero australiano Mathew Ryan, de 34 años, cuenta con más de una década de experiencia; sin embargo, se cree que por su posición le podría quedar una Copa del Mundo más para disputar.

El experimentado Virgil van Dijk, con 35 años, liderará a Países Bajos a una nueva edición del mundial buscando superar su papel en Qatar 2022, en donde fueron eliminados por Argentina desde el punto penal en los cuartos de final.

El francés N’Golo Kanté, de 35 años, que viene de ser subcampeón en la pasada edición de la Copa del Mundo, buscará recuperar la corona que Argentina les quitó.

El suizo Ricardo Rodríguez, con 33 años, buscará hacer lo que mejor sabe, que es complicar a los delanteros y darle la ventaja a su equipo.

Edin Džeko es uno de los más veteranos de la lista con 40 años. El histórico de Bosnia será fundamental para su selección en este torneo.

El guardameta mexicano Guillermo Ochoa, de 40 años, disputará su último mundial buscando cerrar por lo alto una carrera histórica con su selección.

Manuel Neuer, de 40 años, una de las más grandes leyendas del arco, que salió de su retiro para portar una vez más los colores de Alemania, deleitará al mundo una última vez con sus increíbles atajadas.

En el listado no puede faltar uno de los futbolistas más relevantes de los últimos años, el croata Luka Modric, quien con 40 años podría estar disputando su último Mundial antes de dar la noticia de su retiro definitivo del fútbol.

El portugués Cristiano Ronaldo es el más grande en la lista con 41 años. 'CR7' no solo buscará el primer título mundialista para su selección, sino que también intentará completar su récord de los mil goles.

Sin embargo, por el lado de Sudamérica, los veteranos también abundan. El más sonado es el astro argentino Lionel Messi, quien con 35 años disputará su sexta edición. Su compatriota Nicolás Otamendi, de 38 años, con quien fue campeón del mundo, también estaría ante lo que sería su último baile en una Copa del Mundo.

El colombiano James Rodríguez, con 34 años, aún no ha dado indicios de querer dejar de portar y defender los colores de la 'Tricolor', pero todo indica que así sería.

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No obstante, el capitán de los 'cafeteros' no es el único veterano del equipo, pues Juan Fernando Quintero, Johan Mojica y Santiago Arias lo acompañan, además del arquero David Ospina, quien tras el final del Mundial dirá adiós al fútbol profesional tras anunciar su retiro hace unas semanas.

El goleador histórico de Ecuador, Enner Valencia, de 36 años, buscará que la 'Tri' pueda tener un buen papel en este mundial.

En Brasil, son tres los veteranos. Neymar Jr., Casemiro y Danilo; todos con la misma edad y con el mismo objetivo: darle a la 'verdeamarela' su sexto título mundialista.

No obstante, ninguno de estos futbolistas rompe el récord impuesto por El Hadari y Milla. El guardameta egipcio Essam El Hadary se convirtió en el arquero más veterano al disputar su último mundial en Rusia 2018 con 45 años.

Mientras que el camerunés Roger Milla disputó su última edición de una Copa del Mundo en 1994 cuando tenía 42 años, un récord que aún no ha sido superado.