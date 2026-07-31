Petro dio las razones por las que visitará el régimen de Cuba y aseguró que De La Espriella “está dirigido por Netanyahu”: “Quiero desde Cuba oponerme a una guerra en el Caribe”

El presidente Gustavo Petro viajaría al régimen de Cuba, en una visita oficial para reunirse el dictador Miguel Díaz-Canel.

El mandatario colombiano, cuyo gobierno de cuatro años termina oficialmente el 7 de agosto, día de la posesión de Abelardo De La Espriella, es un aliado del régimen cubano frente a la situación económica y social que atraviesa la isla.

En la mañana de este viernes 31 de julio, Petro, por medio de su cuenta de X, dio las razones por las que visitará la isla a través de un comunicado.

“Colombia es el país que preside el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, gracias a nuestra gestión, que consiguió, con más de 160 votos, que Colombia fuera elegida”, inició el presidente en su comunicado.

Asimismo, el mandatario, en el desarrollo del texto, indicó que desde Cuba quiere oponerse a una guerra en el Caribe, ya que aseguró que el gobierno entrante de Colombia, que supuestamente está dirigido por Netanyahu, también quiere esto.

“El nuevo gobierno, que está dirigido por Netanyahu, el narcotráfico y quienes han producido el genocidio en Colombia, elegido por fraude algorítmico, va a cerrar relaciones diplomáticas con los países que más se opusieron al genocidio en Gaza: Sudáfrica, Malasia, Argelia, Cuba, Haití y la propia Palestina, agredida y sacrificada, que sufre un genocidio dirigido por Netanyahu”, indicó.

Además, agregó: “Quiero desde Cuba oponerme a una guerra en el Caribe. Los misiles contra el mar Caribe, dirigidos contra narcos, mataron gente humilde, como los organismos de inteligencia de los EEUU lo acaban de comprobar. No sirvieron para nada, pero sí asesinaron a 261 personas, entre ellas, al parecer, 50 colombianos”.

Asimismo, el presidente indicó que se habla de invasiones al régimen de Cuba y dejó saber que se opondrá, ya que la isla apoyó a Colombia en el proceso de paz del gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc.

“Ahora se habla de invasiones y misiles en la isla de Cuba, que ha educado a 2.000 médicos y médicas colombianas, que ayudó a Santos a hacer la paz en Colombia con las Farc y que salvó centenares de miles de personas en el mundo con su vacuna anticovid”, aseguró.

Del mismo modo, indicó que “ni los misiles, ni la invasión ni el bloqueo son soluciones a los problemas de la humanidad”.

Finalmente, aseguró que la paz mundial debe iniciarse con el diálogo y afirmó que se debe aprovechar el “poco tiempo que queda para salvar la vida”.

“El voto de mi pueblo fue por la paz y ese es mi principio. Los bloqueos son violaciones generalizadas de derechos humanos y, como presidente aún de Colombia, que preside el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, le quiero decir a Colombia y a la humanidad que, si queremos la paz mundial, debe iniciarse un diálogo entre civilizaciones que incluya a América Latina y el Caribe en pie de igualdad y que debemos aprovechar, a través del diálogo y la acción, el poco tiempo que queda para salvar la vida toda y la existencia humana en el planeta”, afirmó.