El llamativo atuendo con el que los jugadores de Congo llegaron a Estados Unidos para el debut en el Mundial

La selección de fútbol de la República Democrática del Congo llegó a Estados Unidos para su debut en el Mundial de la FIFA que esta edición se celebra en los tres países de Norteamérica.

El combinado congoleño, que hace parte del Grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán, tiene previsto su debut el 17 de junio frente al equipo de Cristiano Ronaldo.

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A su llegada a Houston para su gran estreno, los jugadores sorprendieron con un llamativo atuendo inspirado en la piel de leopardo, que no tardó en hacerse viral en las redes sociales.

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La delegación, encabezada por el técnico francés Sébastien Desabre, arribó al Aeropuerto Intercontinental George Bush en donde descrestaron con su traje de gala negro con detalles de piel de leopardo que sorprendió a más de uno.

“Un vistazo a la llegada de nuestros Leopardos a suelo estadounidense. 52 años de espera resumidos en un solo objetivo: llevar a la República Democrática del Congo a la cima del mundo”, escribió la Federación Congoleña de Fútbol en una publicación en X en la que se ve a los jugadores y demás integrantes luciendo sus trajes.

Y añadió: “¡Enarbolemos nuestra bandera bien alto! La historia se está escribiendo ahora”.

Dicha publicación no tardó en llenarse de comentarios de los aficionados, quienes destacaron la actitud de los jugadores al lucir su traje especial. “Por favor, asegúrense de que los servicios estén a la altura de estos diseños”, escribió un internauta.

La selección de la República Democrática del Congo debutará el próximo miércoles 17 de junio contra Portugal.

Para el 23 de junio se tiene previsto el partido ante la Selección Colombia en el Estadio Guadalajara, en México.

Este es su cronograma inicial:

Fecha 1

17 de junio de 2026: Portugal vs. República Democrática del Congo -Houston (Estadio NRG Arena) - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio de 2026: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - Atlanta - (Estadio Mercedes Benz) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).