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Mundial 2026

Selección mundialista cuyos uniformes fueron realizados por empresa colombiana cambió sus diseños tras preocupaciones de la FIFA sobre presunto mensaje político

junio 11, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Selección de Haití - Fotos EFE
Selección de Haití - Fotos EFE
Se trata del segundo caso de este tipo que una delegación del país ha enfrentado en el ámbito deportivo internacional este año.

El fabricante de uniformes colombiano para el Mundial de Haití, Saeta Sports, modificó las camisetas de local, visitante y el tercer conjunto de la selección caribeña tres días antes del inicio de su primer partido en la Copa Mundial de la FIFA.

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La modificación se dio en respuesta a la preocupación de la FIFA acerca de que las imágenes de la camiseta pudieran interpretarse como un mensaje político.

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Los diseños originales del fabricante colombiano incluían imágenes que parecían mostrar a soldados portando la bandera nacional polaca, presumiblemente como homenaje a los legionarios polacos que desertaron del ejército francés de Napoleón para ayudar a los haitianos durante la Revolución Haitiana.

"El diseño final presentado por Saeta pretendía ser un homenaje a los hombres y mujeres que contribuyen cada día al futuro de Haití y no una declaración política", se lee en un comunicado de Saeta en Instagram.

La empresa colombiana agregó: "Durante el proceso de revisión, la FIFA determinó que ciertos elementos visuales podían interpretarse de manera diferente según su reglamento de equipamiento y, en última instancia, solicitó modificaciones a nuestro diseño".

Primer diseño de Saeta para la selección de Haití - Foto EFE
Primer diseño de Saeta para la selección de Haití - Foto EFE

Aunque la compañía aseguró que fue una interpretación que "difirió" de su intención, "Saeta respetó el proceso e implementó los requisitos finales comunicados por la FIFA".

Las camisetas rediseñadas que aparecen en los retratos oficiales de los equipos de la FIFA tienen el mismo cuello y los mismos estampados en las mangas, pero con colores lisos debajo en lugar de las imágenes que se veían en la parte inferior de las camisetas.

La segunda participación de Haití en una Copa del Mundo, y la primera desde 1974, comienza este sábado por la noche con el primer partido del Grupo C contra Escocia en Foxborough, Massachusetts.

Es importante mencionar que, en la página web de Saeta, las camisetas originales todavía están a la venta en colores del conjunto primario (azul), secundario (rojo) y terciario (blanco).

Este es el segundo caso de este tipo que una delegación haitiana ha enfrentado en el ámbito deportivo internacional este año.

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En los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, el Comité Olímpico Internacional (COI) exigió la eliminación de las imágenes de los uniformes de la ceremonia de apertura que representaban al padre fundador de la nación, Toussaint Louverture.

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