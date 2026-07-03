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Gianni Infantino

Eurodiputados piden investigar la entrega del inédito "premio FIFA de la paz" a Donald Trump por parte de Infantino

julio 3, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP-Redacción NTN24
Donald Trump y Gianni Infantino / FOTO: EFE
Donald Trump y Gianni Infantino / FOTO: EFE
El pasado 5 de diciembre, durante el sorteo oficial del Mundial, Infantino le otorgó el galardón a Trump argumentando "acciones excepcionales y extraordinarias" en la promoción de la paz.

Cincuenta eurodiputados solicitaron a la FIFA para que investigue la atribución por Gianni Infantino de un "Premio de la Paz" a Donald Trump, apoyando una petición hecha en diciembre por la organización de defensa de Derechos Humanos Fairsquare.

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Esta ONG británica acusa al patrón del fútbol mundial Infantino de haber violado su "deber de neutralidad", impuesto por el artículo 15 del código ético de la institución, para actuar a favor de Trump.

La ONG pide en particular a la comisión de ética que "examine las circunstancias" que rodean la atribución en noviembre de 2025 al presidente estadounidense de un "premio FIFA de la paz" inédito, cuyos criterios y modalidades nunca fueron clarificados por la institución del fútbol.

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"Esta carta constituye la intervención más significativa de responsables políticos europeos contra el abuso de gobernanza y las violaciones a las reglas en la cima del fútbol mundial desde que el Parlamento Europeo pidiera en 2015 la dimisión de Sepp Blatter, predecesor de Infantino", escribió FairSquare el viernes.

En una carta fechada el lunes, 50 diputados de 13 países europeos, principalmente socialdemócratas, liberales y verdes, "instan a la Comisión de Ética de la FIFA a conducir con la mayor rapidez y sinceridad" la investigación pedida desde hace siete meses por FairSquare.

"Mientras que los ojos del mundo entero están clavados en la FIFA este verano boreal" en pleno Mundial 2026, esta petición "representa una ocasión para que la FIFA demuestre su compromiso a favor de la neutralidad política, la transparencia y la responsabilidad", escriben los signatarios, liderados por el irlandés Barry Andrews, la neerlandesa Lara Wolters y el danés Niels Fuglsang.

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En junio la federación noruega de fútbol mostró su apoyo a la petición de la ONG, convirtiéndose en la única de las 211 naciones miembro de la FIFA en haberlo hecho.

Cabe recordar que el pasado 5 de diciembre, durante el sorteo oficial del Mundial, Infantino le otorgó personalmente el primer Premio de la Paz de la FIFA al presidente Trump argumentando que entregó el reconocimiento por las "acciones excepcionales y extraordinarias" del mandatario de Estados Unidos en la promoción de la paz y la unidad mundial.

FairSquare ya señaló en octubre el alegato de Infantino a favor de que Trump fuera premiado con el Nobel de la Paz, además de haber realizado comentarios favorables a la política interior del líder estadounidense.

"Al apoyar claramente la agenda política del presidente Trump a nivel nacional e internacional" su actitud amenaza "la integridad y reputación del fútbol y de la propia FIFA", lamentaba la ONG.

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