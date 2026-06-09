NTN24
Martes, 09 de junio de 2026
Martes, 09 de junio de 2026
Atlético Nacional

Un hincha murió y tres personas resultaron heridas tras disturbios en la final del fútbol colombiano

junio 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Final de la Liga BetPlay entre Junior y Atlético Nacional deja al menos un muerto y tres heridos - EFE
Final de la Liga BetPlay entre Junior y Atlético Nacional deja al menos un muerto y tres heridos - EFE
El club más popular de la segunda ciudad de Colombia, el Atlético Nacional, perdió el título de la liga ante Junior de Barranquilla por un global de 3-1.

Un hincha murió y tres personas resultaron heridas durante disturbios en la final del torneo Apertura del fútbol colombiano, jugada en Medellín, informó este martes la alcaldía de esta ciudad.

El club más popular de la segunda ciudad de Colombia, el Atlético Nacional, perdió el título de la liga ante Junior de Barranquilla por un global de 3-1.

En el partido de vuelta de la final, que terminó 1-0 a favor del club verdolaga el lunes, se presentaron varias riñas en el estadio Atanasio Girardot y sus alrededores.

El secretario de Seguridad, Manuel Villa, informó a medios que una hincha del equipo visitante murió tras un ataque con arma blanca en la entrada a una estación del metro.

o

Las autoridades también reportaron varias capturas, incluido el responsable de romper el cristal de la cabina de transmisión del canal Win Sports en el estadio.

En ese hecho resultó herido con vidrios el entrenador Juan José Peláez, actual comentarista de la cadena deportiva.

Esta es la tercera muerte por disturbios entre fanáticos este año, luego de una registrada en enero en Cúcuta, en la frontera con Venezuela, y otra en Cartagena en abril, en el marco de un partido de la Copa Libertadores entre Junior y el Palmeiras.

En mayo, un partido entre Independiente Medellín y Flamengo por la Libertadores tuvo que ser cancelado tras incidentes de hinchas del club colombiano en las tribunas del estadio Anastasio Girardot.

Temas relacionados:

Atlético Nacional

Junior

Partido

Muerto

Heridos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Están exigiendo hasta foto del voto y el que no vote tiene que pagar una multa de hasta dos millones de pesos": denuncian presiones de las disidencias de las FARC en regiones de Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Cerrar el Helicoide no resuelve el problema”: Biagio Pilieri, dirigente político que fue un preso político del régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

El excabecilla de las Farc alias 'Timochenko' anunció su respaldo a la candidatura de Iván Cepeda

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nuevas y reveladoras imágenes de lo que pasó en la discoteca Jet Set, donde hubo 236 muertos, incluido el cantante Rubby Pérez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Escándalo en España: Audiencia Nacional imputa a José Luis Rodríguez Zapatero

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La amenaza crece: expertos advierten una temporada récord de incendios forestales en 2026

Ver más

Videos

Ver más
Visita del general Dan Caine a Caracas ocurrió mientras trasladaban presos políticos desde El Helicoide.
Presos políticos

Detalles de la visita a Caracas del militar más poderoso de Estados Unidos mientras el régimen vaciaba El Helicoide

María Elvira Salazar, congresista republicana de los Estados Unidos - Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"¡Que ni se atrevan!": la advertencia de María Elvira Salazar a quienes pretenden cometer irregularidades en las elecciones de Colombia

En entrevista con NTN24, Álvaro Uribe hace contundentes advertencias sobre elecciones en Colombia.
Elecciones Presidenciales en Colombia

"El gran fraude ha sido la imposición de los grupos violentos de votar por Iván Cepeda en muchos territorios", denuncia el expresidente Álvaro Uribe

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: AFP
Elecciones en Colombia

"Es una narrativa que uno ve como patrón en los gobiernos de izquierda": analista sobre cuestionamientos de Petro a elección presidencial en Colombia

El Helicoide | Foto: AFP
El Helicoide

"Lo que correspondería sería resguardar las instalaciones e iniciar todo un trabajo de recabación de evidencia con rigor forense": Martha Tineo sobre el supuesto cierre de El Helicoide

Más de Deportes

Ver más
Luis Díaz. delantero de la Selección Colombia - Foto: AFP
Luis Díaz

Gol de Lucho Díaz en El Campín enciende la ilusión de los colombianos de cara al Mundial 2026

Luis Díaz | Foto: EFE
Deportes

"Llegó un momento increíble": Luis Díaz dice que está en su mejor año para ir al Mundial con la 'Tricolor'

Cristiano Ronaldo - Fotos AFP
Cristiano Ronaldo

El "gol imposible" con el que Cristiano Ronaldo ganó su primera liga saudí con el Al Nassr

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Papa León XIV

Magnifica Humanitas, 2

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Mujer se sometió a una cirugía estética y está desaparecida en Bogotá / FOTO: Captura de pantalla
Sucesos

Mujer se sometió a una cirugía estética y está desaparecida; las cámaras de seguridad del lugar también desaparecieron

El estadio New York New Jersey / Dron - Fotos: AFP/Canva
Estados Unidos

Estados Unidos anuncia la prohibición de vuelos de drones alrededor de los estadios durante la Copa del Mundo

Luis Díaz. delantero de la Selección Colombia - Foto: AFP
Luis Díaz

Gol de Lucho Díaz en El Campín enciende la ilusión de los colombianos de cara al Mundial 2026

Militares bolivianos - Foto de referencia: EFE
Bolivia

Congreso de Bolivia da luz verde a Rodrigo Paz para que declare un estado de excepción con el fin de frenar bloqueos de rutas y protestas

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Estados Unidos

Trump aseguró que China acordó comprar 200 aviones Boeing tras reunión con Xi Jinping

Daniel Noboa - AFP
Estados Unidos

Daniel Noboa visita Estados Unidos para fortalecer la cooperación contra el crimen organizado

Luis Díaz | Foto: EFE
Deportes

"Llegó un momento increíble": Luis Díaz dice que está en su mejor año para ir al Mundial con la 'Tricolor'

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre