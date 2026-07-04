Marruecos es la primera selección instalada en los cuartos de final del Mundial tras derrotar al anfitrión Canadá

Marruecos sigue con pie derecho en su camino mundialista y derrotó 3-0 al anfitrión Canadá, con doblete de Azzedine Ounahi y uno de Soufiane Rahimi, y es la primera selección que se instala en cuartos de final y espera su rival del ganador entre Francia y Paraguay.

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Canadá se convirtió así en la primera anfitriona en dejar el torneo tras una histórica participación, pues por primera vez avanzó de los grupos y también de la fase que se estrenó en este mundial: los dieciseisavos de final.

Tras un lento arranque, las estrellas marroquíes Achraf Hakimi, del PSG, y Brahim Díaz, del Real Madrid, estuvieron inspiradas en la segunda mitad y encontraron la llave del cerco canadiense por la banda derecha.

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Canadá había intentado hacerse del partido en la primera mitad, arrinconando a sus rivales y presionando al límite. El capitán Stephen Eustaquio y el atacante Jonathan David intentaron extender la hazaña de su escuadra, que por primera vez disputaba un duelo de octavos de final.

Marruecos logró así su segundo pase consecutivo a unos cuartos de final en un Mundial. En Catar 2022 llegaron hasta las semifinales y terminaron cuartos.

Los Leones del Atlas se enfrentarán en los cuartos de final con quien resulte vencedor del duelo Francia-Paraguay de este sábado en el Philadelphia Stadium.