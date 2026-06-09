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Martes, 09 de junio de 2026
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Christian Eriksen

¿Colgará los botines? El danés Christian Eriksen rompe el silencio tras desplomarse en partido previo al Mundial

junio 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Christian Eriksen, futbolista danés - Foto: EFE
Christian Eriksen, futbolista danés - Foto: EFE
El jugador de 34 años confirmó que se recupera en casa después del incidente ocurrido.

El futbolista danés Christian Eriksen rompió el silencio tras desplomarse en un partido previo al Mundial 2026.

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Puntualmente, el jugador de 34 años confirmó que se recupera en casa después del incidente ocurrido durante un amistoso contra Ucrania.

A través de una publicación en su cuenta oficial de la red social Instagram, el centrocampista sostuvo: "como probablemente puedan imaginar, recibir una descarga de mi ICD (Desfibrilador Cardioversor Implantable) ha tenido un gran impacto tanto en mí como en mi familia, pero quiero tranquilizar a todos asegurando que esta fue una situación diferente a la que ocurrió en 2021".

Asimismo, acotó: "estoy increíblemente agradecido con los doctores que han cuidado de mí y de mi corazón a lo largo de los años. Gracias a su experiencia, mi ICD hizo exactamente aquello para lo que fue diseñado: protegerme cuando lo necesitaba".

Así las cosas, Eriksen, que lleva un desfibrilador desde que sufrió un paro cardíaco en pleno partido en la Eurocopa en 2021, se desplomó en el césped durante un amistoso contra Ucrania el pasado domingo 7 de junio.

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El experimentado mediocampista cayó al suelo en el minuto 64 del partido, disparando las alarmas y haciendo recordar lo ocurrido en el encuentro de la fase de grupos de la Eurocopa, cuando se llegó a temer por su vida.

Después de recibir atención médica en el lugar, Eriksen pudo ponerse de nuevo en pie y se montó en una ambulancia por sus propios medios.

Un mensaje del speaker del estadio tranquilizó a los hinchas: "Eriksen está bien, teniendo en cuenta las circunstancias".

Debido a la repetida situación, y pese a que Eriksen no habla de retirarse del balompié, en diferentes plataformas digitales fanáticos del fútbol sugieren que "colgar los botines" y dedicarse de lleno a disfrutar de la vida junto a su familia debería ser lo ideal para este jugador.

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Al margen de lo ocurrido con Eriksen, vale recordar que varios han sido los futbolistas que han sufrido paros cardíacos repentinos o muerte súbita en el terreno de juego a nivel mundial.

Casos más sonados:

  • El camerunés Marc-Vivien Foé perdió la vida durante las semifinales de la Copa Confederaciones en 2003.
  • El húngaro Miklós Fehér, quien prestaba sus servicios al Benfica, falleció mientras disputaba un partido de la liga portuguesa en 2004.
  • En 2007, el español Antonio Puerta, defensa del Sevilla en aquel entonces, sufrió múltiples paros durante un partido de LaLiga; logró salir caminando hacia los vestuarios, pero lamentablemente falleció dos días después en el hospital.
  • El italiano Piermario Morosini, mediocampista del Livorno, sufrió un ataque cardíaco fatal en pleno partido de la Serie B en el año 2012.
  • El uruguayo Juan Izquierdo murió en agosto de 2024. El defensor de Nacional de Uruguay se desplomó en la cancha del Morumbí de São Paulo por una arritmia que derivó en un paro cardíaco. Falleció cinco días después tras permanecer hospitalizado en cuidados intensivos.

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