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Domingo, 05 de julio de 2026
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Régimen venezolano

Mientras crecen los reclamos por la pobre respuesta del régimen ante la tragedia en Venezuela, Delcy Rodríguez anuncia un paquete de medidas económicas

julio 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Delcy Rodríguez | Foto: EFE
El anunció de las medidas económicas se da en medio de las acusaciones de una pobre reacción por parte del régimen venezolano ante el doble terremoto que sacudió a la costa norte del país el pasado jueves 24 de junio.

La encargada del régimen en Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció en las últimas horas medidas económicas para ayudar a las familias afectadas por el doble terremoto que azotó al país hace una semana.

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En medio del malestar y los reclamos de los ciudadanos por la falta de reacción por parte del régimen venezolano, Rodríguez anunció un paquete de medidas que será destinado para las familias que perdieron sus viviendas o resultaron afectados por el doblete sísmico.

"Hemos establecido también que el programa de financiamiento se establezca para una asignación mensual durante los próximos seis meses que permita una contigencia de ingresos permanente a estas personas afectadas", explicó Rodríguez.

La líder del régimen venezolano comentó que activará la cartera hipotecaría hasta un 80% de subsidios, así como también informó que todas las tasas de impuestos de registros de alquilar y compra de inmuebles van a estar exonerados.

Además, anunció la creación del fondo 'Venezuela Renace' el cual será para la reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas por el doblete sísmico. Rodríguez también señaló que ordenó prohibir la exportación material de construcción.

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Y afirmó que en este momento tan delicado el país entra en un proceso de recuperación de infraestructura y de vivienda, por lo que el régimen se encuentra verificando si una vivienda es habitable o no. En caso de que una vivienda resulte no ser habitable será activado el fondo de financiamiento.

La encargada del régimen venezolano dijo en declaraciones con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) que está en contacto con alianzas internacionales para llevar a cabo la recuperación del Aeropuerto Internacional de Maiquetía las próximas semanas.

El anunció de las medidas económicas se da en medio de las acusaciones de una pobre reacción por parte del régimen venezolano ante el doble terremoto que sacudió a la costa norte del país el pasado jueves 24 de junio.

Entretanto, la cifra de víctimas mortales sigue aumentado, así lo detalla el último informe presentado por el régimen en el que se reportó que al menos 2.954 personas murieron y 16.592 resultaron heridas por los potentes terremotos que golpearon Venezuela.

Esto implica un alza de 309 muertos y casi 4.000 lesionados con respecto al parte del viernes, indicó el ministerio de Comunicaciones, que agregó que más de 16.000 personas perdieron sus viviendas y 856 edificios quedaron afectados.

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