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Bizarrap / Toy Story - Fotos: AFP/EFE
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Toy Story 5

Bizarrap y su participación en 'Toy Story 5': el músico argentino prestará su voz para un nuevo personaje

junio 2, 2026
Por: Natalya Baquero González
El artista argentino se suma al puertorriqueño Bad Bunny y la cantante norteamericana Taylor Swift, quienes tendrán participación en esta nueva entrega.

El productor discográfico, compositor y DJ argentino, Gonzalo Julián Conde, más conocido como Bizarrap, se suma a la lista de artistas que han anunciado su participación en la quinta entrega de 'Toy Story 5', de Disney y Pixar, una película que contará las nuevas aventuras de los famosos juguetes Woody y Buzz Lightyear al tener que competir contra la tecnología para la atención de la pequeña Bonnie Anderson.

Por medio de su red social de Instagram, el músico nacido en Argentina dio a conocer que le dará vida a uno de los nuevos personajes de la nueva cinta que se estrenará el próximo 17 de junio en las salas de cine.

“Soy la voz de ‘Santa de Jardín', el nuevo personaje de Toy Story 5. “Lugares impensados a los que se puede llegar haciendo lo que te gusta”, escribió Bizarrap.

La publicación del artista argentino se encuentra acompañada por un carrusel en el que aparece con dos juguetes de los icónicos personajes de Woody y Buzz Lightyear y una gorra que, al igual que los personajes, en sus pies tiene las iniciales representativas de su nombre artístico “BZRP” con una tipografía y diseño característicos del logotipo de “Toy Story”.

De esta manera, Bizarrap anunció que prestará su voz para el Santa de Jardín en la versión de la película doblada al español, que estará disponible en Latinoamérica y España.

Todo parece indicar que este nuevo personaje de “Toy Story 5”, quien como líder y protector hace parte de una pequeña comunidad de juguetes que han quedado en el olvido en el patio trasero.

El anuncio del compositor argentino se da tan solo días después de que Disney y Pixar anunciaran la participación del cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien le dará voz a “Pizza con Anteojos” en ambas versiones (inglés y español).

A estos dos artistas también se les suma el aporte de la artista norteamericana Taylor Swift; aunque no prestará su voz para alguno de los personajes de esta nueva entrega, será la encargada de interpretar la canción oficial de esta cinta, la cual lleva como nombre: “I knew it, I knew you”.

En “Toy Story 5”, sus principales protagonistas, “Woody” y “Buzz”, vivirán una nueva aventura marcada por los avances de la tecnología, que pretende alejar a los juguetes de los niños.

Los realizadores de esta producción, nuevamente, se centran en la pequeña “Bonnie” de 8 años, quien tendrá su primer acercamiento con la tecnología, tras recibir una ‘tablet’ como obsequio de sus padres.

La tablet llamada “Lily Pad” llega a revolucionar el mundo de los juguetes, pues ella promete a Bonnie ser su nueva compañera de juegos, al ocupar la mayor parte de su tiempo.

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