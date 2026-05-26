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Martes, 26 de mayo de 2026
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Eseniia Mikheeva, bailarina rusa / Shakira - Fotos: AFP
Eseniia Mikheeva, bailarina rusa / Shakira - Fotos: AFP
Copa del Mundo

Bailarina de diez años se suma a Ghetto Kids de Uganda como invitada de Shakira para el show de medio tiempo en el Mundial

mayo 26, 2026
Por: Natalya Baquero González
La pequeña, quien compartió el video en su cuenta de Instagram, recibió por el mismo medio la invitación oficial de Shakira.

Luego de que Shakira confirmara a Ghetto Kids de Uganda como uno de los principales grupos de bailarines que la acompañarán en el espectáculo del medio tiempo de la Copa del Mundo, se conoció el nombre de una nueva participante en el show que brindará la cantante colombiana durante la última jornada del certamen mundialista en los Estados Unidos.

Se trata de la bailarina rusa de 10 años, Eseniia Mikheeva. La pequeña, quien reside en territorio norteamericano, atendió el llamado hecho por la artista barranquillera, en el que invitó a niños y jóvenes a compartir sus coreografías de “Dai Dai”, canción oficial del Mundial 2026.

La pequeña, quien compartió el video en su cuenta de Instagram, recibió por el mismo medio la invitación oficial de Shakira para ser parte del espectáculo intermedio durante el juego de la final de la cita orbital del fútbol.

Por medio de esa misma red social, Eseniia Mikheeva compartió su reacción tras recibir la invitación oficial de la cantante colombiana, en la que se ve gritar de felicidad y abrazarse con quien sería su progenitora.

"¡Esto es absolutamente increíble! Un gran agradecimiento a Shakira por elegir Eseniia para actuar: ¡Es un honor tan increíble, un sueño hecho realidad, y un momento que nunca olvidaremos!", se lee en el mensaje que acompaña la publicación de la pequeña bailarina rusa.

En ese sentido, la talentosa artista se suma a Ghetto Kids de Uganda, como parte de niños y jóvenes que acompañarán a Shakira en el show de medio tiempo de la gran final de la Copa del Mundo que se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey.

Tanto la pequeña como el grupo de bailarines de Uganda respondieron al llamado de Shakira para que los fans enviaran videos de baile para el nuevo himno del Mundial.

No obstante, la invitación de la cantante barranquillera continuará evaluando las creaciones y videos de aquellos que sueñan con acompañarla en la cita más importante del fútbol.

Cabe destacar que Shakira, junto a Madonna y la banda de K-pop BTS, serán las estrellas del espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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