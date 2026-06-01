Esta es la ícono del pop que hará una canción original para la película 'Toy Story 5': "Su conexión con Jessie fue innegable"

Con mucho enigma y misterio una de las mayores estrellas de la música en el mundo decidió anunciar su participación en la tan esperada cinta de Disney y Pixar 'Toy Story 5', una película que contará las nuevas aventuras de los famosos juguetes Woody y Buzz Lightyear al tener que competir por la atención de Bonnie Anderson contra la tecnología.

La reconocida cantautora norteamericana Taylor Swift anunció este lunes, por medio de un creativo conteo regresivo en su página oficial y muchas pistas más, que hará parte de la famosa cinta de la que se declaró fan desde que tenía cinco años, cuando se estrenó la primera entrega por primera vez hace más de diez años.

Los aficionados de la intérprete de 'Cowboy like me' sabían que la cantante se traía algo entre manos luego de que tanto Pixar como Disney lanzaran vallas publicitarias en varias ciudades del mundo con 13 nubes y el logo 'TS'.

Muchos asumieron que era Swift por el número 13, número que la artista ha dicho en varias ocasiones que le suele dar suerte y por el logo bastante característico de su marca como artista en sus 20 años de carrera en la industria musical.

Por medio de sus redes Swift afirmó: "Es una 'Historia de juguetes'. ¡Lo sabías! Mi nueva canción original 'I Knew It, I Knew You' para Toy Story 5 de Pixar y Disney será tuya el 5 de junio. Siempre he soñado con llegar a escribir para estos personajes que he adorado desde que era una niña de 5 años viendo la primera película de Toy Story. Me enamoré al instante de Toy Story 5 cuando tuve la suerte de verla en sus etapas iniciales, y escribí esta canción tan pronto como llegué a casa de la proyección. A veces simplemente lo sabes, ¿verdad?".

Ante esto, Andrew Stanton, el director y guionista de 'Toy Story 5' afirmó que la canción hecha por la artista expresa muy bien el camino de uno de los juguetes más amados, la vaquerita Jessie, quien regresa para la quinta entrega.

"Es increíble lo significativo que ha sido tener a Taylor escribiendo e interpretando esta canción. Su conexión con Jessie y la forma inmediata en que entendió lo que estaba pasando el personaje fue innegable", afirmó.

Además, Stanton puntualizó en diálogo con la revista Vanity Fair que 'I Knew it, I Knew you': "está tan profundamente conectada con ‘Toy Story’. Tanto que, al primer momento de escucharla, de inmediato sentí que siempre había pertenecido allí, como un miembro de la familia perdido desde hace mucho tiempo. Fue el destino".

La nueva entrega de Toy Story abordará la problemática de los juguetes tradicionales al tener que enfrentarse a la llegada de la tecnología, trayendo de nuevo a Woody, Jessie, Buzz Lightyear y los demás juguetes en una nueva aventura.

La cinta se estrenará en las salas de los cines en el mundo el próximo 17 de junio de 2026 y contará con la participación de las voces originales de: Tom Hanks como Woody, Tim Allen como Buzz Lightyear y Joan Cusack como Jessie.