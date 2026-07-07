"Dato terrible para el fútbol de selecciones y más aún jugándose esta Copa del Mundo en América": experto tras definirse los cuartos de final del torneo

El reconocido comentarista deportivo español Alexis Martín-Tamayo Blázquez, conocido como Misterchip, compartió una estadística que da cuenta del poderío del fútbol europeo durante el torneo y que definió como un dato “terrible”.

Misterchip resaltó que las seis selecciones clasificadas a los cuartos de final del Mundial representan el 75% de los equipos que aún se encuentran en el torneo, una cifra superior al porcentaje de europeos al principio del campeonato que era del 33%.

TE PUEDE INTERESAR

Marruecos, entre tanto, es el único representante de África pese a que en el inicio del torneo estuvieron 10 conjuntos de ese continente. Situación similar vive Argentina que es la única selección de las seis sudamericanas que logró un cupo entre los ocho mejores del campeonato.

“Reparto por confederación en el Mundial 2026 (participantes sobre 48 → clasificados a cuartos sobre 8): UEFA: 16 (33%) → 6 (75%); CAF: 10 (21%) → 1 (13%); AFC: 9 (19%) → 0 (0%); CONMEBOL: 6 (13%) → 1 (13%); CONCACAF: 6 (13%) → 0 (0%); OFC: 1 (2%) → 0 (0%)”, indicó el periodista.

Misterchip explicó que “Europa ha colocado 6 o más selecciones entre las 8 mejores en 14 de las 23 ediciones de la historia. Pasó por última vez en 2018. El récord: las 8, todas europeas, en 1934”.

“Me parece un dato terrible para el fútbol de selecciones y más aún jugándose esta Copa del Mundo en América”, expresó.

Los cuartos de final de jugarán desde este jueves entre Francia vs Marruecos, Bélgica vs Espeña, Argentina vs Suiza, e Inglaterra vs Noruega.

El último de los equipos clasificados a los cuartos de final fue Suiza que se impuso por penales a Colombia tras un partido que finalizó 0 a 0.