Un impresionante fenómeno natural convirtió al Cristo Redentor, en Río de Janeiro, Brasil, en protagonista de unas imágenes que han sorprendido a miles de usuarios en redes sociales. El registro muestra al emblemático monumento aparentemente flotando sobre un inmenso mar de nubes, mientras una espesa formación blanca cubre buena parte de la montaña y oculta el paisaje de la ciudad.

La escena fue captada durante la madrugada del sábado 21 de noviembre por el fotógrafo y creador audiovisual brasileño Márcio Amaro, quien registró el momento desde el barrio de Santa Teresa. En las imágenes se observa cómo una densa masa nubosa avanza por las laderas del cerro del Corcovado y crea una especie de cascada que parece desbordarse alrededor de la montaña.

El fenómeno también fue registrado por el fotógrafo Humberto Baddini, quien utilizó un dron para captar la formación desde el aire. Sus imágenes, al igual que las de Amaro, tuvieron una amplia difusión en plataformas digitales y generaron numerosas reacciones por el particular aspecto que adquirió uno de los monumentos más reconocidos de Brasil.

Cabe resaltar que la espectacularidad del momento llevó a algunos internautas a cuestionar su autenticidad y a sugerir que podría tratarse de una creación mediante inteligencia artificial. Sin embargo, Amaro salió al paso de las dudas y dejó claro que el material no había sido generado digitalmente.

"Nunca había visto el Corcovado de esta forma", escribió al compartir las imágenes, en las que también aclaró que eran reales y no habían sido creadas con inteligencia artificial.

La explicación detrás de este espectáculo está relacionada con un fenómeno meteorológico conocido como levantamiento orográfico, que ocurre cuando una masa de aire húmedo procedente del océano encuentra una barrera montañosa y se ve obligada a ascender por sus laderas.

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Durante ese desplazamiento, el aire se enfría debido a la disminución de la presión atmosférica, lo que favorece la condensación del vapor de agua y la formación de nubes. Cuando estas superan la parte más alta de la montaña, los vientos pueden desplazarlas hacia las laderas opuestas, generando el efecto visual de una cascada de nubes que desciende por el terreno.

El Cristo Redentor se encuentra a unos 710 metros sobre el nivel del mar, en la cima del cerro del Corcovado, una ubicación que favorece este tipo de formaciones por las condiciones de humedad y los vientos procedentes del océano Atlántico. El fenómeno también fue destacado por el portal oficial Visite Cristo Redentor, que publicó registros de lo ocurrido el pasado sábado 21 de noviembre y explicó cómo se produjo esta particular formación de nubes.