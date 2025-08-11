"Su único pecado ha sido trabajar por una Colombia mejor": Daniel Palacios, exministro de Interior, sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado durante un mitin político en la localidad de Fontibón, en Bogotá, Colombia, falleció en la madrugada de este lunes.

El político de 39 años de edad fue víctima del atentado cuando participaba de un evento político en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá, el pasado 7 de julio.

Uribe Turbay, uno de los líderes de la oposición en el país, llevaba a cabo un mitin con seguidores en un parque público, cuando recibió varios disparos propinados por parte de un sicario menor de edad que se escabulló entre la multitud.

Al respecto, Daniel Palacios, expresidente del Consejo de Bogotá, habló en El Informativo de NTN24 sobre la muerte de Miguel Uribe Turbay.

“Un día triste para Colombia, triste para nuestra democracia. Colombia ha perdido un gran líder y muchos hemos perdido a un buen amigo. Hoy se consuma el asesinato a un candidato a la presidencia en Colombia, a un senador de la República, a un líder de la oposición, a una joven promesa que su único pecado ha sido trabajar por una Colombia mejor”, dijo.

De acuerdo con Palacios, este asesinato lo ocasiona las balas del odio, las balas de la división y las balas de la criminalidad.

“En Colombia, el discurso del odio promovido desde la presidencia de la República, promovido por quienes hoy son partidos de gobierno, ha tenido una víctima fatal. Y nosotros por eso aprovechamos en este momento para decir, como lo hemos venido diciendo en esta campaña, que el que piensa diferente no puede ser el enemigo de los colombianos”, afirmó.

El expresidente del Consejo de Bogotá aseguró que el único enemigo de los colombianos tiene que ser los que están por fuera de la ley o los que ponen en riesgo la democracia.

“No podemos seguir en esta estigmatización del que piensa diferente y en este discurso del odio y de la división, porque eso está poniendo en riesgo nuestra democracia y unas elecciones libres en Colombia”, agregó.

Palacios indicó que estos hechos violentos son producto de dos cosas: el ambiente que ha generado el presidente y su gobierno con ese discurso del odio en donde tildan a todo el que piense diferente de paramilitar, de oligarca, de esclavista y la política del gobierno que ha sido débil con los grupos criminales, permisiva con el narcotráfico y eso ha llevado a que estos grupos se fortalezcan.

“Hoy el incremento de la inseguridad en el país es notorio. Hoy vemos presencia de grupos armados como las FARC, como el ELN en lugares donde hace 30 años no hacían presencia. En Colombia no podemos volver a un país donde ejercer la oposición o aspirar a la presidencia de la República tenga como consecuencia la muerte o el asesinato. Y eso es responsabilidad del gobierno nacional, que es el que le tiene que garantizar la seguridad a todos los colombianos”, recalcó.