Lunes, 11 de agosto de 2025
Presos políticos en Venezuela

Otra vez la presidenta del Circuito Judicial de Caracas: Niegan hábeas corpus a la activista Grajales

agosto 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Martha Lía Grajales, activista de DDHH / Foto: EFE
Antonio González recorrió varios centros de detención en Caracas y el Área Metropolitana sin tener respuesta.

Durante más de siete horas, Antonio González -esposo de la activista Martha Lía Grajales-, acompañado por miembros de la organización de derechos humanos Provea, intentó ejercer una acción de Hábeas Corpus en los tribunales de Caracas, sin obtener respuesta.

Provea denunció que esta negativa vino "nuevamente" de la presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

Carolina Romeros negó el ejercicio de una acción de amparo a favor de una persona detenida y en condición de desaparición forzada.

Grajales formó parte del grupo de activistas y madres de presos políticos que hizo una vigilia frente al Tribunal Supremo de Justicia y en la noche fueron asaltadas, agredidas y robadas por grupos parapoliciales afectos al régimen.

Posteriormente acudió a denunciar esta agresión y no le recibieron la denuncia.

Lejos de esto, fue detenida por agentes armados y llevada con rumbo desconocido.

"Le recordamos a la Magistrada Caryslia Rodríguez, Presidenta del TSJ y a la jueza Carolina Molinos Romeros, presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas, que la recepción y admisión de la acción de Hábeas Corpus no es un acto discrecional, es un derecho consagrado en el Art. 27 de la Constitución Nacional y en los artículos 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal", escribió Provea.

"En ese sentido, las autoridades judiciales están en la obligación de cumplir lo establecido en la CRBV y la ley y garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.
Insistimos en que el Hábeas Corpus es una acción necesaria y urgente, especialmente ante detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas", publicó la ONG en sus redes sociales.

