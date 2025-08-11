Otra vez la presidenta del Circuito Judicial de Caracas: Niegan hábeas corpus a la activista Grajales

Durante más de siete horas, Antonio González -esposo de la activista Martha Lía Grajales-, acompañado por miembros de la organización de derechos humanos Provea, intentó ejercer una acción de Hábeas Corpus en los tribunales de Caracas, sin obtener respuesta.

VEA TAMBIÉN En medio de aumento de patrullaje en Venezuela, régimen suspende las visitas en cárceles de presos políticos o

Provea denunció que esta negativa vino "nuevamente" de la presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

Carolina Romeros negó el ejercicio de una acción de amparo a favor de una persona detenida y en condición de desaparición forzada.

Antonio González recorrió varios centros de detención en Caracas y el Área Metropolitana sin tener respuesta.

Grajales formó parte del grupo de activistas y madres de presos políticos que hizo una vigilia frente al Tribunal Supremo de Justicia y en la noche fueron asaltadas, agredidas y robadas por grupos parapoliciales afectos al régimen.

Posteriormente acudió a denunciar esta agresión y no le recibieron la denuncia.

Lejos de esto, fue detenida por agentes armados y llevada con rumbo desconocido.

"Le recordamos a la Magistrada Caryslia Rodríguez, Presidenta del TSJ y a la jueza Carolina Molinos Romeros, presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas, que la recepción y admisión de la acción de Hábeas Corpus no es un acto discrecional, es un derecho consagrado en el Art. 27 de la Constitución Nacional y en los artículos 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal", escribió Provea.

VEA TAMBIÉN "Pedimos al gobierno de Colombia que llegue a un acuerdo con Venezuela": familiares de colombianos detenidos por el régimen narran su dolor o

"En ese sentido, las autoridades judiciales están en la obligación de cumplir lo establecido en la CRBV y la ley y garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.

Insistimos en que el Hábeas Corpus es una acción necesaria y urgente, especialmente ante detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas", publicó la ONG en sus redes sociales.