Lunes, 11 de agosto de 2025
Cinco periodistas de Al Jazeera murieron tras ataque israelí en Gaza; el Ejército señaló a uno de liderar una “célula terrorista de Hamás”

agosto 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Anas al-Sharif, periodista de Al Jazeera (AFP)
"Una credencial de prensa no es un escudo para el terrorismo", aseguró el Ejército de Israel.

Este lunes se llevó a cabo el funeral de cinco periodistas de la reconocida cadena cataría Al Jazeera y un reportero independiente, que murieron en un ataque israelí en la franja de Gaza.

Una congregación de personas rodeó el hospital Al-Shifa para despedir a Anas al-Sharif, un destacado corresponsal de Al Jazeera de 28 años, y cuatro de sus colegas.

Además de los colaboradores de Al Jazeera, también fue despedido un sexto periodista, identificado como Mohammed Al-Khaldi, que trabajaba como reportero independiente.

Los otros cuatro miembros del personal del canal catarí fueron Mohammed Qreiqeh, también corresponsal, y los camarógrafos Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa.

El Ejército de Israel, por su parte, confirmó que había atacado a Sharif, a quien calificó de "terrorista" afiliado a Hamás y afirmó que "se hizo pasar por periodista".

"Anas Al-Sharif sirvió como jefe de una célula terrorista en la organización terrorista Hamás y fue responsable de impulsar ataques con cohetes contra civiles israelíes y tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)", indicó el Ejército en un comunicado.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel habían revelado previamente información de inteligencia y numerosos documentos encontrados en la Franja de Gaza, que confirmaban su afiliación militar a Hamás", afirmó.

"Una credencial de prensa no es un escudo para el terrorismo", añadió.

No obstante, Al Jazeera respondió señalando que sus empleados fueron atacados en una carpa instalada para periodistas afuera de la puerta principal de un hospital.

En contraste, Israel publicó una fotografía sobre los líderes del grupo terrorista Hamás que tienen como objetivos, incluyendo el nombre de Sharif, así como una imagen de él con la palabra: "Eliminado".

Sharif era uno de los rostros más reconocibles del canal mientras trabajaba sobre el terreno en Gaza.

Al Jazeera calificó el ataque que mató a Sharif como "un intento desesperado por silenciar las voces que exponen la ocupación israelí", y describió a Sharif como "uno de los periodistas más valientes de Gaza".

También afirmó que el ataque se produjo tras "repetidas incitaciones y llamamientos por parte de múltiples funcionarios y portavoces israelíes para atacar al intrépido periodista Anas Al Sharif y sus colegas".

