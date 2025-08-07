NTN24
Jueves, 07 de agosto de 2025
Feminicidio

La asesinaron por negarse a tomar pastillas abortivas: esclarecen feminicidio en Yaracuy y detienen a dos

agosto 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Forenses del CICPC levantaron el cuerpo
La víctima estaba embarazada de uno de los hoy detenidos y quiso ser obligada a ingerir pastillas.

Génesis Medina, de 21 años de edad, había sido reportada como desaparecida desde el pasado sábado 2 de agosto en el estado Yaracuy.

La última pista que se tuvo de ella fue en un hotel ubicado en San Felipe, donde se había citado con su expareja, un exfuncionario del CICPC, quien le reclamó por el embarazo.

Tras la búsqueda del CONAS, el cuerpo de Génesis fue encontrado enterrado, amordazado y maniatado en una finca del sector Los Samanes.

Génesis Medina
De inmediato se procedió a la detención de su pareja y este jueves 7 de agosto el Ministerio Público reveló el móvil y el rostro de los dos detenidos, el presunto homicida y el hermano de éste, como cómplice necesario.

"Fueron aprehendidos para ser imputados los sujetos George Rangel y Keiwart Rangel, por el delito de femicidio agravado. Dichos delincuentes en el municipio San Felipe, citaron a la ciudadana Génesis Medina, quien mantenía una relación sentimental con uno de estos criminales, donde fue obligada a ingerir píldoras abortivas".

"La víctima se encontraba en estado de gestación, por lo que al negarse procedieron a amordazarla y sepultarla en una hacienda del sector Los Samanes", dice la nota.

