Así fue la reacción de Shakira tras ver que Belinda se le arrodilló en vivo frente a ella durante un concierto en México

La cantante colombiana Shakira y la artista española Belinda sorprendieron este domingo a miles de asistentes en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México. La barranquillera sorprendió a su público tras invitar al escenario a Belinda para interpretar juntas la balada ‘Día de enero’.

“Esta canción me la han pedido mucho, y hoy tengo el placer de cantarla con alguien que es un verdadero ejemplo de trabajo, perseverancia, talento y belleza: con ustedes, Belinda”, expresó Shakira momentos antes de llamar al escenario a la artista mexicana.

Al concluir la interpretación, la reacción de Belinda no pasó desapercibida por los asistentes pues la intérprete de ‘Luz sin gravedad’ se arrodilló frente a Shakira para agradecerle por la invitación.

“Te amo. Gracias por esta oportunidad. Te amamos. Eres una gran mujer, eres increíble”, dijo Belinda.

En ese momento Shakira también se inclinó frente a ella para abrazarla, mientras el público respondía con una ovación.

Posteriormente, Belinda utilizó sus redes sociales para expresarle su admiración y respeto a Shakira.

“Shakira gracias por regalarme una de las noches más especiales, compartiendo juntas en el escenario y tu arte. Conectar a través de la profundidad de la música es algo inexplicable. Espero que sigamos compartiendo más momentos así. ¡Además, una de mis canciones favoritas! ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Solo agradecimiento”, dijo.

Es de señalar que la colombiana se encuentra en un gran momento de su carrera con su gira con la que ha visitado varios países del mundo y ha llenado decenas de estadios.

Shakira, tras una primera seguidilla de presentaciones en ciudades latinoamericanas, inició su aventura, como parte de su gira, por Estados Unidos y Canadá, el pasado martes 13 de mayo en Charlotte.

Esa presentación que tuvo como principal atractivo una interpretación que hizo de su éxito ‘La Tortura’ junto al español Alejandro Sanz.

Y también se presentó, entre otras ciudades, en East Rutherford, Montreal, Detroit y Toronto. Ahora está de retorno a tierras mexicanas antes de tener una segunda fase de conciertos por Sudamérica.

La colombiana, durante su gira que inició a mediados del pasado mes de febrero, cabe recordar, se ha presentado en gigantes urbes como Río de Janeiro, Sao Paulo, Lima, Barranquilla, Bogotá y Buenos Aires.

Luego del éxito de sus conciertos Sudamérica, Shakira anunció su regreso a algunas naciones de la región.

Estas son las nuevas fechas de Shakira en Sudamérica:

Colombia: 25 y 26 de octubre en Cali y 1 de noviembre en Bogotá

Ecuador: 8, 9 y 11 de noviembre, en Quito

Perú: 15, 16 y 18 de noviembre, en Lima

Chile: 22 noviembre, en Santiago

Paraguay: 28 de noviembre, Asunción

Uruguay: 3 y 4 de diciembre, Montevideo

Argentina: 8 y 9 de diciembre, Buenos Aires