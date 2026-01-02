Will Smith fue demandado por acoso sexual y despido injustificado por un violinista que trabajó en su reciente gira “Based on a True Story”

El cantante y actor estadounidense Will Smith se encuentra en el ojo del huracán tras conocerse que ha sido demandado por acoso sexual y despido injustificado.

El violinista Brian King Joseph, quien participó en la gira del rapero ‘Based on a True Story: 2025’ lo demandó por lo civil por represalias, acoso sexual y despido injustificado.

Según ha informado este viernes la revista Variety, la demanda fue presentada este jueves 1 de enero por el violinista en una corte del condado de Los Ángeles.

En los documentos a los que han tenido acceso varios medios, entre ellos Variety, el violinista demandó tanto al actor como a la gerencia de Treyball Studios.

Joseph acusa a Smith de haber tenido un “comportamiento depredador” y de prepararlo para “una mayor explotación sexual” durante la gira en la que participó en la primavera pasada.

En los documentos, el violinista detalla que tras ser contratado en noviembre de 2024 y unirse como invitado a la gira en 2025, Will le dijo que tenían una “conexión especial”.

“Tú y yo tenemos una conexión tan especial que no tengo con nadie más”, asegura la demanda.

En la demanda, Joseph también hace énfasis en que hubo un incidente en un hotel de Las Vegas en las que se dio cuenta que alguien había ingresado a su habitación mientras él no estaba.

El músico afirma que ese día perdió su bolso por horas y luego fue devuelto por el equipo de gestión, además de que los únicos que tenían acceso a las habitaciones eran miembros del equipo de Smith.

En el bolso encontró: toallitas húmedas, un arete, una mochila roja, medicamentos contra el VIH con el nombre de otra persona, una botella de cerveza y una nota.

La nota decía: “Tú y yo tenemos una conexión tan especial que no tengo con nadie más”.

Según la demanda: “Él temía que un individuo desconocido regresara pronto a su habitación para participar en actos sexuales con el demandante”.

Joseph reportó el hecho a la seguridad del hotel en el que se hospedaba, a los representantes del rapero y a la policía.

Sin embargo, tras realizar el reporte de lo ocurrido, días después, fue despedido.

El violinista expresa que un representante del entorno de Will lo confrontó sobre lo sucedido y lo acusó de haber mentido.

Pese a esto, de manera oficial Joseph fue despedido porque la gira estaba tomando “una dirección diferente”, cosa que él no cree.

El medio USA Today reportó que, tras el despido de Joseph, el equipo de Smith contrató rápidamente a otro violinista para que tomara su lugar.

Lo que reforzaría la versión entregada por el músico sobre su despido injustificado tras reportar los hechos ocurridos en el hotel de Las Vegas.

En la demanda, el exparticipante del programa American’s Got Talent alegó haber sufrido estrés postraumático (PTSD), pérdidas económicas significativas y daños psicológicos tras ser despedido.

Luego de conocerse la demanda, el abogado del rapero, Allen B. Grodsky, dio unas declaraciones a USA Today en donde catalogo las acusaciones de “falsas” y “temerarias”.

“Las acusaciones del señor Joseph sobre mi cliente son falsas, infundadas y temerarias”, puntualizó.

Además, afirmó que desde el equipo legal de la estrella de Hollywood niegan categóricamente las acusaciones.

“Utilizaremos todos los medios legales disponibles para abordar estas afirmaciones y garantizar que la verdad salga a la luz”, agregó.