NTN24
Viernes, 02 de enero de 2026
Viernes, 02 de enero de 2026
Will Smith

Will Smith fue demandado por acoso sexual y despido injustificado por un violinista que trabajó en su reciente gira “Based on a True Story”

enero 2, 2026
Por: Diana Pérez
Will Smith | Foto: EFE
Will Smith | Foto: EFE
Luego de conocerse la demanda, el abogado del rapero, Allen B. Grodsky, dio unas declaraciones en donde catalogo las acusaciones de “falsas” y “temerarias”.

El cantante y actor estadounidense Will Smith se encuentra en el ojo del huracán tras conocerse que ha sido demandado por acoso sexual y despido injustificado.

El violinista Brian King Joseph, quien participó en la gira del rapero ‘Based on a True Story: 2025’ lo demandó por lo civil por represalias, acoso sexual y despido injustificado.

Según ha informado este viernes la revista Variety, la demanda fue presentada este jueves 1 de enero por el violinista en una corte del condado de Los Ángeles.

En los documentos a los que han tenido acceso varios medios, entre ellos Variety, el violinista demandó tanto al actor como a la gerencia de Treyball Studios.

Joseph acusa a Smith de haber tenido un “comportamiento depredador” y de prepararlo para “una mayor explotación sexual” durante la gira en la que participó en la primavera pasada.

o

En los documentos, el violinista detalla que tras ser contratado en noviembre de 2024 y unirse como invitado a la gira en 2025, Will le dijo que tenían una “conexión especial”.

“Tú y yo tenemos una conexión tan especial que no tengo con nadie más”, asegura la demanda.

En la demanda, Joseph también hace énfasis en que hubo un incidente en un hotel de Las Vegas en las que se dio cuenta que alguien había ingresado a su habitación mientras él no estaba.

El músico afirma que ese día perdió su bolso por horas y luego fue devuelto por el equipo de gestión, además de que los únicos que tenían acceso a las habitaciones eran miembros del equipo de Smith.

En el bolso encontró: toallitas húmedas, un arete, una mochila roja, medicamentos contra el VIH con el nombre de otra persona, una botella de cerveza y una nota.

La nota decía: “Tú y yo tenemos una conexión tan especial que no tengo con nadie más”.

Según la demanda: “Él temía que un individuo desconocido regresara pronto a su habitación para participar en actos sexuales con el demandante”.

Joseph reportó el hecho a la seguridad del hotel en el que se hospedaba, a los representantes del rapero y a la policía.

Sin embargo, tras realizar el reporte de lo ocurrido, días después, fue despedido.

El violinista expresa que un representante del entorno de Will lo confrontó sobre lo sucedido y lo acusó de haber mentido.

Pese a esto, de manera oficial Joseph fue despedido porque la gira estaba tomando “una dirección diferente”, cosa que él no cree.

El medio USA Today reportó que, tras el despido de Joseph, el equipo de Smith contrató rápidamente a otro violinista para que tomara su lugar.

Lo que reforzaría la versión entregada por el músico sobre su despido injustificado tras reportar los hechos ocurridos en el hotel de Las Vegas.

o

En la demanda, el exparticipante del programa American’s Got Talent alegó haber sufrido estrés postraumático (PTSD), pérdidas económicas significativas y daños psicológicos tras ser despedido.

Luego de conocerse la demanda, el abogado del rapero, Allen B. Grodsky, dio unas declaraciones a USA Today en donde catalogo las acusaciones de “falsas” y “temerarias”.

“Las acusaciones del señor Joseph sobre mi cliente son falsas, infundadas y temerarias”, puntualizó.

Además, afirmó que desde el equipo legal de la estrella de Hollywood niegan categóricamente las acusaciones.

“Utilizaremos todos los medios legales disponibles para abordar estas afirmaciones y garantizar que la verdad salga a la luz”, agregó.

Temas relacionados:

Will Smith

Demanda

Acoso Sexual

Rapero

Gira musical

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Acorralado por EE. UU., el régimen de Maduro ahora amenaza con ejecutar a presos políticos: sus familiares dan escabrosos relatos de lo que padecen a diario

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"En Venezuela continúa el encarcelamiento de presos políticos que están enfermos": activista tras nuevas excarcelaciones del régimen de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Con pocos recursos y una crisis latente, ciudadanos venezolanos tratan de hacer del Año Nuevo una fecha de esperanza

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nunca se conoce cuál es el criterio para determinar quién se queda y quién no": vicepresidente de Foro Penal habla sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (Canva)
Presos políticos

Acorralado por EE. UU., el régimen de Maduro ahora amenaza con ejecutar a presos políticos: sus familiares dan escabrosos relatos de lo que padecen a diario

Migración en Estados Unidos | Foto: EFE
Migración en Estados Unidos

“Los sectores de la economía estadounidense que dependen de la mano de obra extranjera están sintiendo el efecto nocivo”: experto sobre deportaciones masivas en EE.UU.

Foto de referencia
Sanciones

¿Qué significa que Estados Unidos haya impuesto sanciones a 10 personas y entidades por el comercio de drones entre Irán y Venezuela?

Salario mínimo en Colombia - Foto de referencia Canva
Economía

¿Qué impacto tiene para la economía de Colombia el aumento del 23% del salario mínimo anunciado por Petro?

Nicolás Maduro - Foto AFP/ Presos políticos - Foto de referencia Canva
Presos políticos en Venezuela

"Hemos sumado 17 personas que han muerto bajo custodia": director de la ONG Foro Penal denuncia crímenes del régimen de Maduro contra prisioneros políticos

Más de Entretenimiento

Ver más
Rosalía | Foto AFP
Rosalía

Rosalía hace historia en Billboard al convertirse en la primera artista en lograr cinco debuts en el No.1

Avatar - Fotos AFP/ Dinero - Elementos EFE de referencia
Cine

¿Cuánto recaudó? Tercera entrega de Avatar se convierte en el segundo estreno más taquillero de 2025 durante su primer fin de semana

La apariencia del actor que da vida a ‘Toretto’ fue criticada
Vin Diesel

Vin Diesel confirma que estrella del fútbol mundial hará parte de la nueva película de ‘Rápido y Furioso’

Opinión

Ver más
Arturo McFields Opinión

Latinoamérica en 2026 y el desplome total de la marea rosa izquierdista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Los venezolanos somos una nación liberal

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
José Antonio Kast, presidente electo de Chile / FOTO: EFE
Chile

Estados Unidos y diferentes líderes políticos reaccionan a la victoria de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales en Chile

Perú

"Perú viene de una crisis de partidos tradicionales iniciada en los años 90": experto sobre récord de candidaturas presidenciales para las elecciones de 2026

Recién nacidos - Canva
Salud

Votan en EE. UU. a favor de abandonar la vacunación universal contra la hepatitis B para recién nacidos

Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

Las dos anotaciones con las que Luis Díaz es doblemente nominado al gol del año de la Bundesliga

Rosalía | Foto AFP
Rosalía

Rosalía hace historia en Billboard al convertirse en la primera artista en lograr cinco debuts en el No.1

Avatar - Fotos AFP/ Dinero - Elementos EFE de referencia
Cine

¿Cuánto recaudó? Tercera entrega de Avatar se convierte en el segundo estreno más taquillero de 2025 durante su primer fin de semana

Tráfico vehicular en Colombia - Foto de referencia Canva
Vehículos

¿Qué opinan los colombianos sobre la regulación de los nuevos vehículos eléctricos?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre