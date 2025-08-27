Will Smith es criticado por al parecer usar inteligencia artificial en video promocional de su gira por Europa

El rapero y actor estadounidense, Will Smith, se encuentra en el centro de la polémica tras ser acusado de usar inteligencia artificial en su último video promocional de su gira por Europa.

El intérprete de ‘Just the Two of Us’ publicó un video de su gira por Europa, en donde entona temas de su primer álbum en 20 años Based on a True Story.

En la descripción del video, Will escribió: “Mi parte favorita de la gira es verlos a todos de cerca. Gracias por venir a verme a mí también”.

En el video aparece el rapero caminando entre el público y cantando cara a cara con todos sus aficionados mientras se ven algunos carteles que le hicieron.

Sin embargo, los internautas alegan que el público que aparece en el video y algunos de los mensajes son creados con inteligencia artificial.

Uno de los carteles donde los internautas aseguran que es hecho con IA es uno que dice: “‘You Can Make It’ me ayudó a sobrevivir al cáncer. Gracias Will”.

Pero la imagen para muchos es muy notoria que no es real por la forma que dos de sus dedos están pegados formando uno solo.

Otras imágenes muestran a personas con caras deformadas o algunos rostros repetidos para un público que se supone es “real”.

Algunos de los otros carteles que aparecen están mal escritos como el que dice “I love you FR6Sh Crince”, que debería decir realmente “i love you fresh prince (te amo, príncipe del rap)" haciendo referencia a la serie en la que Will saltó a la fama.

Los comentarios han catalogado al artista como un “mentiroso” y señalando que crear un público con inteligencia artificial es “vergonzoso”.

“Multitud de IA falsa”, “No hay otra explicación para liberar a un grupo de abominaciones de IA con carteles mal escritos sobre cómo les salvó la vida”, “No puedes ser tan ignorante”, “Es vergonzoso”, “Mira estas caras, amigo, literalmente se están derritiendo”, son algunos de los comentarios.

Smith regresó al mundo de la música en marzo de 2025 tras lanzar su trabajo discográfico ‘Based on a True Story’, su primer álbum en 20 años.

No obstante, aunque marcó su tan esperado regreso a la industria, las críticas no fueron lo esperado por el rapero.

Su trabajo fue considerado por expertos como “mediocre” con letras a “medio hacer cursis” y con lugares comunes sobre el “fracaso” y la “redención”.

Eso no afectó su moral y emprendió una gira musical que empezó en Estados Unidos en marzo, en donde su primer show tuvo lugar en Las Vegas.