NTN24
Miércoles, 27 de agosto de 2025
Miércoles, 27 de agosto de 2025
Will Smith

Will Smith es criticado por al parecer usar inteligencia artificial en video promocional de su gira por Europa

agosto 27, 2025
Por: Diana Pérez
Will Smith | Foto: EFE
Will Smith | Foto: EFE
Smith regresó al mundo de la música en marzo de 2025 tras lanzar su trabajo discográfico ‘Based on a True Story’, su primer álbum en 20 años.

El rapero y actor estadounidense, Will Smith, se encuentra en el centro de la polémica tras ser acusado de usar inteligencia artificial en su último video promocional de su gira por Europa.

El intérprete de ‘Just the Two of Us’ publicó un video de su gira por Europa, en donde entona temas de su primer álbum en 20 años Based on a True Story.

En la descripción del video, Will escribió: “Mi parte favorita de la gira es verlos a todos de cerca. Gracias por venir a verme a mí también”.

En el video aparece el rapero caminando entre el público y cantando cara a cara con todos sus aficionados mientras se ven algunos carteles que le hicieron.

Sin embargo, los internautas alegan que el público que aparece en el video y algunos de los mensajes son creados con inteligencia artificial.

o

Uno de los carteles donde los internautas aseguran que es hecho con IA es uno que dice: “‘You Can Make It’ me ayudó a sobrevivir al cáncer. Gracias Will”.

Pero la imagen para muchos es muy notoria que no es real por la forma que dos de sus dedos están pegados formando uno solo.

Otras imágenes muestran a personas con caras deformadas o algunos rostros repetidos para un público que se supone es “real”.

Algunos de los otros carteles que aparecen están mal escritos como el que dice “I love you FR6Sh Crince”, que debería decir realmente “i love you fresh prince (te amo, príncipe del rap)" haciendo referencia a la serie en la que Will saltó a la fama.

Los comentarios han catalogado al artista como un “mentiroso” y señalando que crear un público con inteligencia artificial es “vergonzoso”.

“Multitud de IA falsa”, “No hay otra explicación para liberar a un grupo de abominaciones de IA con carteles mal escritos sobre cómo les salvó la vida”, “No puedes ser tan ignorante”, “Es vergonzoso”, “Mira estas caras, amigo, literalmente se están derritiendo”, son algunos de los comentarios.

Smith regresó al mundo de la música en marzo de 2025 tras lanzar su trabajo discográfico ‘Based on a True Story’, su primer álbum en 20 años.

No obstante, aunque marcó su tan esperado regreso a la industria, las críticas no fueron lo esperado por el rapero.

Su trabajo fue considerado por expertos como “mediocre” con letras a “medio hacer cursis” y con lugares comunes sobre el “fracaso” y la “redención”.

Eso no afectó su moral y emprendió una gira musical que empezó en Estados Unidos en marzo, en donde su primer show tuvo lugar en Las Vegas.

Temas relacionados:

Will Smith

Rapero

Artistas

Europa

Inteligencia Artificial

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Llegaron al poder de manera ilegal": sectores políticos y jurídicos reaccionan a ponencia del CNE que afirma que campaña presidencial de Petro en 2022 pasó los topes permitidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La orden ejecutiva de Trump da un marco de operación desde el punto de vista legal": experto explica por qué no descarta una operación militar en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos difunde las primeras imágenes de los barcos de guerra que se dirigen a aguas cercanas a Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones políticas y sociales tiene la orden de liberar de prisión a la expresidente boliviana Jeanine Áñez?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Por defender la justicia está secuestrado por el régimen de Maduro": Xiomara Sierra, dirigente del partido Vente Venezuela, exige la libertad de Perkins Rocha

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Tendrá Ecuador que pagar 200 millones de dólares al expresidente Abdalá Bucaram?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Videos

Ver más
Tiroteo en Minneapolis - Foto: EFE
Tiroteo

Varios heridos, incluidos niños, en grave tiroteo en una escuela católica de Minneapolis

Incautación de la Guardia Costera de EE. UU. - Foto EFE
Estados Unidos y Venezuela

Imágenes impactantes muestran cómo opera la Guardia Costera estadounidense frente a las costas de Venezuela en un histórico operativo del mayor decomiso de drogas

Buques de guerra de Estados Unidos y canciller venezolano Yvan Gil - AFP y EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Venezuela pidió apoyo a la ONU en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que catalogó como "atentando contra la paz"

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"Llegaron al poder de manera ilegal": sectores políticos y jurídicos reaccionan a ponencia del CNE que afirma que campaña presidencial de Petro en 2022 pasó los topes permitidos

Buques de guerra de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Este es el poder real de los ocho buques de guerra desplegados por Estados Unidos en el Mar Caribe

Más de Entretenimiento

Ver más
Receta fácil y deliciosa | Foto Canva
Ponte al Día

Torta de zanahoria saludable con avena y proteína: ideal para el desayuno o como postre

Colombia, Venezuela y Brasil brillan en el ranking de países con las mujeres más bellas del mundo | Foto Canva
Ranking

Insider Monkey reveló el ranking de los países con las mujeres más bellas del mundo: Colombia y Venezuela están separadas en la lista por 20 puestos

Jennifer Lopez - EFE
JLO

Jennifer Lopez sorprende con publicación de inédito momento que vivió con su hija Emme hace "un par de años"

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
La rápida pérdida de hielo marino en la Antártida podría suponer un punto de inflexión para el clima mundial - Foto AFP
Cambio Climático

Advierten sobre fenómeno que se está acelerando y podría suponer un punto de inflexión para el clima mundial

Visado - Foto Canva
visas

Departamento de Estado podría exigir una fianza de hasta 15.000 dólares a solicitantes de visa para ingresar a Estados Unidos, según AP

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Petro afirma que el Cartel de los Soles no maneja el narcotráfico en Venezuela: "Es una mentira como las armas de destrucción masiva de Irak"

Inundaciones en Texas - AFP
Dinosaurios

Huellas de dinosaurios emergieron tras devastadoras inundaciones en Texas

Unidades de seguridad estacionadas en las adyacencias de Alligator Alcatraz - EFE
Alligator Alcatraz

Versiones encontradas sobre huelga de hambre en Alligator Alcatraz: Estados Unidos dice que es "falsa" la denuncia

John Bolton - AFP
John Bolton

FBI allanó la casa de John Bolton, exasesor de Trump en su primer mandato que hoy es su opositor

Foto de referencia: AFP
Régimen venezolano

Reportan fracaso de convocatoria del régimen para "alistamiento de la Milicia Bolivariana" ante despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe sur

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano