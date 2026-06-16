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Martes, 16 de junio de 2026
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Christian Nodal

¿'Fue sin querer queriendo'?: adulta mayor se hace viral al dar beso accidental a Christian Nodal en medio de un concierto

junio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Christian Nodal, músico mexicano - Fotos: EFE / X
Christian Nodal, músico mexicano - Fotos: EFE / X
La señora quedó visiblemente sorprendida y nerviosa entre los gritos del público.

Recientemente, el cantante mexicano Christian Nodal protagonizó un momento que se hizo viral en varias redes sociales.

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En el audiovisual se ve al artista recibir un beso en la boca de manera accidental de una fan adulta mayor durante su concierto en la Arena Monterrey.

La situación ocurrió en el marco de su gira Pa'l Cora Tour, desatando risas y furor en las plataformas digitales.

Secuencia del clip: Nodal bajó del escenario para compartir con su público ubicado en las primeras filas del recinto de entretenimiento.

Al acercarse a saludar a una mujer, aparentemente de la tercera edad, el músico intentó darle un tierno beso en la mejilla.

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Sin embargo, la fan giró el rostro de forma repentina en el mismo segundo, lo que causó que ambos terminaran dándose un breve "piquito".

Seguidamente, el intérprete de 'Ya no somos, ni seremos' soltó una carcajada al notar la confusión que surgió de aquel instante.

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Por su parte, la mencionada señora quedó visiblemente sorprendida y nerviosa entre los gritos del resto del público.

Nodal es hoy uno de los mayores exponentes de la música regional mexicana a nivel global. El oriundo de Caborca, Sonora, ha logrado posicionarse fuertemente en la industria y romper récords de asistencia en sus giras.

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