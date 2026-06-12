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Ricardo Arjona

Ricardo Arjona se presentará en importante ciudad colombiana tras agotar seis arenas completas en Bogotá

junio 12, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Ricardo Arjona - Foto EFE
Ricardo Arjona - Foto EFE
La presentación en ese destino del país marcará el regreso del artista guatemalteco a tierras cafeteras.

El famoso artista guatemalteco Ricardo Arjona se presentará en otra ciudad colombiana luego de haber agotado seis arenas completas en Bogotá, la capital.

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Arjona, cabe resaltar, logró un 'sold out' en seis fechas en las que se presentará en el Movistar Arena, con capacidad para hasta 14.000 asistentes.

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Tras su éxito en ventas para las entradas del concierto en la urbe colombiana, el músico, cantautor, arreglista, actor, productor musical —y hasta exbasquetbolista— llevará su show a otro importante destino del país.

La ciudad en cuestión, que también recibirá a Arjona, de 62 años, es Medellín. El célebre cantante se presentará el próximo 24 de julio en el Estadio Envigado.

Las entradas para ese concierto, cabe resaltar, ya están disponibles para el público general a través de la plataforma Ticketmaster, luego de que tuvieran lugar las etapas exclusivas para los fanáticos y aliados.

Los asistentes podrán adquirir sus entradas en diferentes localidades, cuyos precios oscilan entre los $283.000 y $884.000 pesos colombianos, incluyendo servicio de la plataforma.

El concierto en Medellín marcará el regreso de Ricardo Arjona al país, pues tendrá lugar antes de sus presentaciones en Bogotá.

Tras el espectáculo del 24 de julio en 'La Ciudad de la Eterna Primavera', Arjona tendrá su primer show en la capital el 26 de julio, después el 28, el 30 y 31 de ese mes.

Finalizará su paso por Bogotá con dos conciertos más confirmados para el 1 y el 2 de agosto, en lo que representó una importante marca al agotar en total media docena de fechas en la ciudad.

Cercanía de Arjona con Hollywood

Desde 2024 se hizo pública la relación sentimental entre Adria Arjona, hija del cantante, con el actor Jason Momoa, quienes se conocían desde 2021 cuando coincidieron durante el rodaje de la película de acción 'Sweet Girl'.

En abril se hizo viral el momento en el que Arjona fue cuestionado por una periodista acerca de si habrá boda entre la pareja. "Es asunto de ellos", respondió.

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Momoa, entretanto, ha asistido a varios conciertos de su suegro, la estrella de la música latinoamericana y, en diciembre de 2025, el actor, quien dio vida al papel de 'Aquaman', fue visto en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, complejo artístico ubicado en la Ciudad de Guatemala, en una presentación de Arjona.

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