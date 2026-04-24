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Viernes, 24 de abril de 2026
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Ricardo Arjona

La reacción de Ricardo Arjona cuando le preguntaron si veía a su hija casándose con Jason Momoa: "Es asunto de ellos"

abril 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Ricardo Arjona, cantautor guatemalteco - Foto: EFE
Ricardo Arjona, cantautor guatemalteco - Foto: EFE
La relación entre Adria Arjona, hija de Ricardo Arjona, y Jason Momoa se hizo pública a mediados de mayo de 2024.

Hace poco, el reconocido cantautor guatemalteco Ricardo Arjona fue abordado en las inmediaciones de un aeropuerto por una periodista que le preguntó sobre la relación sentimental de su hija con el actor norteamericano Jason Momoa.

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Concretamente, la comunicadora social consultó al intérprete de 'Pingüinos en la cama', si veía "sobre el altar" a la pareja.

Al respecto, el músico centroamericano respondió: "¿Cómo me voy a llevar con mi hija?, la adoro... Ya nos conocemos (con Jason)"

Ante la insistencia de la trabajadora de la prensa referente al eventual casamiento, Arjona contestó: "Ese es asunto de ellos".

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La relación entre Jason Momoa y Adria Arjona, hija de Ricardo Arjona, se hizo pública en mayo de 2024, aunque ya se conocían desde 2021, cuando coincidieron durante el rodaje de 'Sweet Girl'.

Con el tiempo, su vínculo evolucionó hacia una relación amorosa. Para mediados de 2024, ya compartían viajes y se mostraban consolidados como pareja.

La confirmación llegó cuando Momoa publicó imágenes en Japón en las que se refería a ella como “mi amor”.

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Momoa, entretanto, ha asistido a varios conciertos de su suegro, Ricardo Arjona. En diciembre de 2025, por ejemplo, el artista, quien dio vida al papel de 'Aquaman', fue visto en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, complejo artístico ubicado en la Ciudad de Guatemala, en una presentación del cantante.

Asistió al menos a dos funciones consecutivas (4 y 5 de diciembre), donde se le vio usando un collar típico guatemalteco y aplaudiendo con entusiasmo desde un palco.

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