Rompió el silencio: Novio de Becky G habló por primera vez sobre los rumores de infidelidad

Hace unos días salieron a la luz unos rumores con los que acusaban al futbolista Sebastian Lletget, novio de la cantante Becky G, de haberle sido infiel a la intérprete de ‘Todo cambió’ a solo dos meses de haberse comprometido.

El mediocampista del FC Dallas rompió el silencio y habló por primera vez sobre los rumores y las acusaciones en su contra de haberle sido infiel a la cantante estadounidense en el mes de febrero en una discoteca de Madrid en España.

Lletget, quien se comprometió con Becky el pasado mes de diciembre, tomó su cuenta de Instagram para aclarar los rumores en su contra y enviarle un sentido mensaje a la también actriz de 26 años.

En el inicio del comunicado, el futbolista reconoce que debido a su carrera siempre ha tratado de mantenerse “en un nivel más alto, reconociendo las bendiciones y los privilegios en mi carrera”, además de señalar que no habría podido superar los desafíos de la vida “sin el amor y el apoyo de Becky”.

“Sin embargo, detrás de esta abundancia, hay una realidad que he ocultado a todos los que me rodean. He luchado con el trauma personal y la ansiedad aguda agravada por mi propia negación, orgullo y malas decisiones”, añadió Lletget.

El deportista también se refirió a los rumores de la infidelidad contra la intérprete de ‘Mami’ diciendo que todo se trató de una extorsión, ya que la persona que lo acusó no obtuvo lo que quería.

“Durante las últimas semanas, durante un momento que lamento profundamente, un lapso de 10 minutos en el juicio resultó en un complot de extorsión. Dado que esta persona no obtuvo lo que quería, ahora se ha convertido en un espectáculo público en las redes sociales lleno de más mentiras que cualquier verdad y publicaciones falsas dirigidas al amor de mi vida”, expresó el futbolista.

“Si bien este acosador anónimo de Internet, a quien nunca conocí, a diferencia de lo que afirmaba, tenía un objetivo final que no estaba claro, para mí ha sido una llamada de atención. La alarma más fuerte de mi vida. No puedo seguir huyendo de los demonios. Sé que cualquier acción realizada que nos puso aquí nunca debería haber ocurrido para empezar”, agregó el prometido de Becky G.

Lletget afirmó que la última semana ha estado llena de “caos y dolor”, algo que lo han llevado a enfrentarse a las consecuencias de sus acciones, sus miedos y lapsos del pasado.

“Si voy a ser el hombre que aspiro a ser, tengo que hacerlo mejor. He decidido comprometerme con un programa de bienestar mental para trabajar en las partes de mí que necesitan sanación profunda”, agregó.

Antes de finalizar su comunicado, el deportista dejó un sentido mensaje a su prometida Becky G, quien asegura que es la luz en su vida y su fortaleza.

“Para Becky, has sido la luz en mi vida, mi fortaleza, quien siempre me ha demostrado un amor incondicional. En lugar de honrar ese amor todos los días, he hecho lo contrario, lastimándote y faltando el respeto a la única persona que amo más que a nada. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que te mereces”, señaló Sebastian Lletget.

El comunicado concluyó dándole las gracias a su familia, amigos y seguidores por el constante apoyo que ha recibido desde que iniciaron los rumores de infidelidad, asegurando también que “hará todo lo posible para ser lo mejor”.

Pese a los rumores y las palabras de su prometido, la cantante de 26 años no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, ha sido vista en eventos recientes, como en el partido de la National Women’s Soccer League.

La presencia de Becky G en el evento no pasó desapercibida ni para las fans ni para los medios que estaban en el lugar, no obstante, lo que más llamó la atención de los asistentes que se percataron de su presencia fue que la artista no llevaba su anillo de compromiso.

Ante esto, los fanáticos de la artista han empezado a especular que la cantante podría haber cancelado el compromiso con el futbolista a tan solo dos meses de haberse comprometido.

Redacción NTN24