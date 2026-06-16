Shrek cambia de voz: el primer tráiler de ‘Shrek 5’ sorprende con inesperadas novedades para el ogro verde

Oficialmente Dreamworks ha estrenado el primer tráiler de la esperada película “Shrek 5”, que trae una nueva aventura para la familia del ogro verde, y para el público latinoamericano, ya que hay un impactante cambio en la voz de Shrek.

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Alfonso Obregón, quien era el encargado de doblar la voz del ogro para el público de Latinoamérica, ha desaparecido en la nueva entrega Shrek.

Hasta el momento no hay un anuncio oficial que confirme al nuevo actor que va a interpretar la versión final para Latinoamérica.

Salida de Alfonso Obregón en el avance de Shrek 5 en Latinoamérica

La salida de Obregón del nuevo avance de “Shrek 5” viene después de enfrentar un proceso legal que marcó su carrera. En agosto de 2024 fue acusado de presunto abuso sexual agravado por una de sus alumnas.

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El proceso legal tuvo dos resoluciones, las cuales terminaron con una no vinculación a proceso y otra con sentencia absolutoria, por lo que fue liberado.

En una entrevista del canal de Isabel Martiñón, publicada en YouTube, el actor aseguró que las acusaciones fueron infundadas y explicó que las situaciones señaladas estaban relacionadas con ejercicios académicos de técnica vocal y no tenían una connotación sexual.

Adicionalmente, recalcó que antes de su detención recibió amenazas e intentos de extorsión de parte del padre.

No obstante, Obregón confirmó que no recibió una propuesta oficial para regresar a Shrek 5 y que, en un eventual regreso tendría condiciones relacionadas con los créditos, la dirección del doblaje y acuerdos laborales.