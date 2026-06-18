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Jueves, 18 de junio de 2026
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Álvaro Uribe

Fiscalía de Colombia abre investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta conformación de grupos paramilitares

junio 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (AFP)
Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (AFP)
Asimismo, menciona que "los delitos en los que estaría involucrado son los de concierto para delinquir agravado y homicidios en persona protegida".

Este jueves la Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de una investigación formal contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en la conformación y acción de grupos paramilitares en Antioquia durante la década de los 90.

El ente acusador aseguró en un comunicado que la investigación está relacionada con hechos ocurridos cuando Uribe se desempeñó como gobernador del departamento de Antioquia.

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Asimismo, habla de presuntas conductas asociadas a la creación y promoción de estructuras armadas ilegales en el municipio de San Roque y las incursiones paramilitares registradas en los corregimientos de El Aro y La Granja, en Ituango.

"La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia inició investigación formal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por hechos relacionados con la conformación de un grupo paramilitar en el municipio de San Roque y las masacres perpetradas en los corregimientos de El Aro y La Granja del municipio de Ituango, cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia", señala la Fiscalía.

Asimismo, menciona que "los delitos en los que estaría involucrado son los de concierto para delinquir agravado y homicidios en persona protegida, por presuntamente facilitar y promover el accionar de esa estructura armada organizada al margen de la ley que habría utilizado como base la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez para la época".

Y añade: "La investigación también hace referencia a la posible participación del exgobernador en las incursiones paramilitares en los corregimientos La Granja y El Aro del municipio de Ituango perpetradas entre 1996 y 1997, en las cuales se registraron múltiples homicidios, desplazamientos forzados, incendio de viviendas y hurto de ganado".

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Finalmente, la Fiscalía asegura que "la delegada ante la Corte Suprema de Justicia dispuso la vinculación de Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido en el año 1998".

Tras esto el exmandatario se pronunció en sus redes sociales y aseguró:

"De mis abogados: Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema del aro, la granja, José María Valle y Guacharacas”.

"A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones", agregó.

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