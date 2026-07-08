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Miércoles, 08 de julio de 2026
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Carlos Valderrama

El 'Pibe' Valderrama explotó tras la eliminación de Colombia y cuestionó el cambio de Jhon Arias que hizo Lorenzo antes de los penales: "Lo cogieron de cábala, y eso no puede ser"

julio 8, 2026
Por: Diana Pérez
El 'Pibe' Valderrama y Jhon Arias | Foto: AFP
El 'Pibe' Valderrama y Jhon Arias | Foto: AFP
Más allá de su reproche sobre Arias, el 'Pibe' también comentó que a la 'Tricolor' lo que le hizo falta fue un goleador, dado que el equipo tuvo varias opciones, pero no contó con alguien que las supiera aprovechar.

Tras la derrota de Colombia desde la tanda de penales en los octavos de final del Mundial 2026 ante Suiza, los primeros análisis sobre el desempeño de la 'Tricolor' no han demorado en aparecer.

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Uno de los primeros en dar su diagnostico sobre el juego de Colombia y lo que le faltó a la selección encabezada por James Rodríguez y Luis Díaz fue el exfutbolista colombiano Carlos el 'Pibe' Valderrama'.

El ex '10' del conjunto nacional no se guardó nada y comentó varias fallas del equipo y el cuerpo técnico, entre ellas, el cambio del jugador Jhon Arias.

Para el 'Pibe' el cambio del jugador del Palmeiras, no solo en este partido, sino en todos los que disputó en el torneo es una muestra de que lo cogieron de "cábala".

Valderrama afirmó que no entiende porque sacaron al extremo, quien claramente fue el mejor jugador de Colombia ante Suiza.

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"No sé por qué sacaron a Jhon Arias, porque era la figura del equipo. No entiendo. Lo cogieron de cábala, y eso no puede ser. Un jugador así tiene que estar los 90 minutos. No hay que cogerlo de cabala", apuntó el exfutbolista.

Además, señaló que no importa el desempeño que tenga Arias siempre es uno de los cambios que hace el argentino Néstor Lorenzo.

"Jhon Arias era la figura del equipo y él no dice nada, y en el fútbol y en la vida uno tiene que decir algo. Todos los partidos juega bien y para fuera", agregó.

Más allá de su reproche sobre Arias, el 'Pibe' también comentó que a la 'Tricolor' lo que le hizo falta fue un goleador, dado que el equipo tuvo varias opciones, pero no contó con alguien que las supiera aprovechar.

"¿Qué le hizo falta al equipo? Un goleador. Hoy tuvimos ocasiones de gol, no muchas como en los partidos anteriores, pero tuvimos ocasiones. Con una bastaba. Otra vez nos quedamos fuera por penalti, no nos vas a tocar; pero yo pienso que nos va a tocar, no sé cuándo, pero nos va a tocar si seguimos jugando así", acotó.

Y resaltó que la caída de Colombia ante Suiza desde el punto penal le causó tristeza porque no creía que "íbamos a quedar afuera porque tenemos buen equipo", porque el conjunto cafetero juega bien "pero no ganamos".

 

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