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Miércoles, 03 de junio de 2026
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Álvaro Uribe

"Petro creyó que iba a controlar estas elecciones": Álvaro Uribe reitera su apoyo a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta en Colombia

junio 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
El expresidente advirtió sobre los riesgos constitucionales y pidió evitar triunfo de Iván Cepeda.

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe ratificó su compromiso con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, en medio de controversias sobre la transparencia del proceso electoral y advertencias sobre el futuro institucional del país.

En entrevista con la FM de RCN, Uribe confirmó su respaldo electoral: "El partido va a hacer todo el esfuerzo para ayudar a que haya la mayor cantidad de votos por el doctor de la Espriella, explicando por qué, por el respeto a la Constitución".

Uribe expresó preocupación por una eventual reforma constitucional: "Nosotros tememos esa Constituyente de Petro y Cepeda. Es una Constituyente para restringir libertades".

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Según Uribe, existen diferencias fundamentales en materia económica: "Ellos tienen la idea de que todo lo estratégico tiene que ser estatal, y para ellos lo estratégico es casi todo, reducen lo privado a la más mínima expresión".

Asimismo, llamó a las instituciones y Fuerzas Armadas a mantenerse alertas ante posibles intentos de desconocer los resultados o los actos violentos.

"Petro creyó que iba a controlar estas elecciones violando la Constitucion y la ley. Es una verguenza", aseguró.

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