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Sábado, 04 de julio de 2026
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Jair Bolsonaro

Juez de la Corte Suprema de Brasil extendió prisión domiciliaria de Bolsonaro por presentar una "mejoría clínica" de sus afectaciones de salud

julio 4, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Jair Bolsonaro | Foto: AFP
Jair Bolsonaro | Foto: AFP
En marzo de este año tuvo que ser hospitalizado y recibir terapia intensiva con bronconeumonía y tras su hospitalización, la Corte Suprema de Brasil dio luz verde para que pudiera continuar temporalmente su condena en prisión domiciliaria "humanitaria".

Un juez de la Corte Suprema de Brasil extendió la prisión domiciliaria del expresidente del país, Jair Bolsonaro. Según se conoció, en las últimas horas, el juez Alexandre de Moraes extendió la medida de prisión domiciliaria debido a los problemas de salud presentados por el exmandatario.

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El juez afirmó que "en el momento actual, el mantenimiento de la prisión domiciliaria humanitaria se muestra razonable, adecuado y proporcional".

Esto porque afirma que Bolsonaro ha presentado una "mejoría clínica", no solo en la neumonía sino en el resto de afectaciones de salud.

Sin embargo, a principios de julio el expresidente casi es enviado nuevamente a prisión luego de que se le confiscara una pistola Glock 9 milímetros. El arma pertenecía a uno de sus escoltas que fue interceptado en un control de tránsito regular en Brasilia sin documentación que justificara su portación.

En ese momento su defensa alegó que el equipo de seguridad del expresidente había inutilizado el arma con el retiro de una pieza, debido a los medicamentos psiquiátricos que utiliza Bolsonaro.

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Posteriormente, en un breve interrogatorio policial, Bolsonaro reconoció ser el dueño del arma y haberla mantenido en su domicilio.

Moraes decidió no penalizarlo por el hallazgo de la pistola, pero determinó que no podía seguir en posesión de ningún arma.

Por esta razón, tras extender su prisión domiciliaria el juez condicionó a la defensa del exjefe de Estado para que entregue, en un plazo de 48 horas a la Policía federal, las diez armas registradas a su nombre.

En septiembre de 2025, la Corte Suprema condenó a 27 años y 3 meses al exmandatario por haber intentado mantenerse en el poder tras su derrota electoral de 2022 frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

En marzo de este año tuvo que ser hospitalizado y recibir terapia intensiva con bronconeumonía y tras su hospitalización, la Corte Suprema de Brasil dio luz verde para que pudiera continuar temporalmente su condena en prisión domiciliaria "humanitaria".

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