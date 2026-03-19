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Jueves, 19 de marzo de 2026
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Clásico Mundial de Béisbol

Con el trofeo en mano y al son de Canserbero, así salieron del vestuario los peloteros de la Selección de Venezuela tras conquistar el Clásico Mundial

marzo 19, 2026
Por: Nucho Martínez
Peloteros venezolanos celebran su campeonato en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 - Fotos: EFE / X
Peloteros venezolanos celebran su campeonato en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 - Fotos: EFE / X
En imágenes se ve a varios de los campeones coreando una canción del difunto rapero, entre ellos, el capitán, Salvador Pérez.

La selección de béisbol de Venezuela logró su primer título en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, imponiéndose 3-2 ante Estados Unidos en una final emocionante celebrada en el loanDepot Park de Miami.

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Tras el triunfo, los jugadores venezolanos festejaron por todo lo alto. Entre las celebraciones, una llamó la atención: salieron del estadio y de los vestuarios portando el trofeo mientras sonaba “Es Épico”, tema del difunto rapero venezolano Canserbero.

Por lo visto, para los peloteros del combinado caribeño, dicha canción se ha convertido en un símbolo de orgullo y motivación durante todo el torneo.

En imágenes se ve a varios de los campeones coreando la canción, entre ellos, el capitán, Salvador Pérez.

Acciones de la gran final del Clásico Mundial 2026:

La victoria se definió en la novena entrada con un doble impulsor de Eugenio Suárez que rompió el empate, seguido de una destacada actuación del pitcher Daniel Palencia para cerrar el juego.

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El triunfo desató celebraciones multitudinarias en Caracas y otras ciudades de Venezuela, y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró el 18 de marzo como Día de Júbilo Nacional no laborable.

El logro, vale mencionar, representa un momento sin precedentes para el béisbol venezolano, consolidando a la generación de jugadores encabezada por figuras como Salvador Pérez y Maikel García, quien fue elegido MVP del torneo, como los nuevos campeones del mundo.

El Clásico Mundial de Béisbol (WBC) es el torneo internacional de béisbol profesional más importante, donde selecciones nacionales compiten por el título de campeón mundial.

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Organizado por la MLB y la WBSC, reúne a los mejores peloteros del mundo, incluyendo estrellas de las Grandes Ligas (MLB) y la Liga Japonesa (NPB), cada tres o cuatro años.

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