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Nasa

La NASA revela su nuevo 'ojo en el universo': el telescopio Roman promete imágenes nunca antes vistas

marzo 27, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Telescopio | Foto Canva
Telescopio | Foto Canva
El telescopio representará “un paso clave en la búsqueda de vida en otros mundos”, según la agencia espacial de los Estados Unidos.

El mes de abril vendrá con una gran presentación por parte de la agencia espacial de Estados Unidos, la NASA, donde dará oficialmente la bienvenida al poderoso telescopio espacial Nancy Grace Roman.

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Su presentación al publicó se dará el 21 de abril, antes de que sea trasladado al Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida para su lanzamiento.

La nueva máquina que observara el espacio recibió su nombre en honor a la primera astrónoma jefa de la NASA, Nancy Grace Roman, y brindará una visión profunda y panorámica del cosmos, ofreciendo “imágenes nunca antes vistas que revolucionarán nuestra comprensión del universo”.

Su llegada marcará el comienzo de una nueva era de sondeos cósmicos que buscará revelar una gran cantidad de objetos celestes y arrojar luz sobre algunos de los “misterios más profundos del universo”.

“Exhibirá tecnología de vanguardia, incluyendo la prueba de tecnología más avanzada jamás enviada al espacio para obtener imágenes directas de planetas que orbitan estrellas cercanas”, acercándonos a “un paso clave en la búsqueda de vida en otros mundos”, explicó la NASA.

Las características más destacadas del telescopio Nancy Garce Roman son:

  • Posee una cámara de 288 megapíxeles que proporciona un campo de visión 100 veces mayor que otros telescopios.
  • Generará 20 petabytes de datos durante su primera misión primaria, lo que le dará la posibilidad de observar a grandes distancias.
  • Cuenta con un colector principal de 2,4 m de ancho y llevará dos instrumentos científicos.
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De ese modo, el telescopio Roman reutilizará componentes de telescopios desarrollados previamente que se incorporarán a su historial y ofrecerá una visión profunda y panorámica del universo, para detectar una amplia variedad y objetos celestes lo que aportará información relevante sobre fenómenos cósmicos complejos.

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