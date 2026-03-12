La razón por la que un juez federal de Estados Unidos desestimó demanda contra Bad Bunny por una de las canciones de su álbum 'Un Verano Sin Ti'

El reguetonero puertorriqueño Bad Bunny acaba de ganar una de las batallas más importantes de su carrera, la demanda por el uso de un sample en su exitoso álbum 'Un Verano Sin Ti'.

Este jueves se conoció que un juez federal en Estados Unidos desestimó la demanda contra el boricua en la que se le acusaba de haber usado, sin autorización, el sample de la canción 'Empty My Pocket', en su tema 'Enséñame a bailar'.

La decisión del juez de desestimar la demanda se dio porque el demandante dejó de avanzar con el proceso legal.

En la denuncia se detallaba que Bad Bunny había utilizado un fragmento del tema del artista nigeriano Dera de 2019 para su canción 'Enséñame a bailar'.

El demandante señalaba que el fragmento musical no se usó en una sola parte de la canción sino que estaba presente en "todo el tema".

Tanto él como su sello discográfico 'emPawa Africa' comentaron en su momento que le habían notificado a los responsables de la canción de este asunto, pero que no obtuvieron respuesta alguna.

Sin embargo, ante la falta de avance en la demanda, el juez federal Otis Wright decidió desestimarla tras considerar que el artista nigeriano no cumplió con el plazo judicial para seguir el proceso.

El plazo que se le había dado era hasta el pasado 6 de marzo, pero el Dera nunca presentó nuevos documentos, así como tampoco respondió a los requerimientos del tribunal encargado del caso.

Por esto, Wright decidió cerrar el caso "con perjuicio", un término que señala que la demanda queda concluida de manera definitiva y no podrá volver a ser presentada bajo los mismos argumentos.

La demanda se volvió en su momento una de las polémicas más habladas alrededor de Bad Bunny debido a que su álbum 'Un Verano Sin Ti' fue demasiado exitoso tras su lanzamiento.

El proyecto que incluye famosos hits como: 'Tití me preguntó', 'Ojitos lindos', 'El apagón', 'Agosto' y 'Un verano sin ti', pasó 13 semanas consecutivas en el número 1 de Billboard 200.