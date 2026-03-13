Tras declaración de Sheinbaum, Trump repostea mensaje en el que preguntan si México es o no un "narcogobierno"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reposteó este viernes un mensaje en su red Truth Social en el que un usuario cuestionó que México no fuera un "narcogobierno" luego de que la presidente Claudia Sheinbaum declarara en su conferencia de prensa que su Gobierno rechazó intervenciones de Estados Unidos en territorio mexicano para combatir los carteles de la droga.

"Claudia Sheinbaum admite que Donald Trump la llamó para ofrecerle erradicar a los carteles, y que rechazó que EE. UU. intervenga: "Así es, dijimos que No, orgullosamente NO" ¿Y así dice que no son un narco-gobierno?", se cuestionó el usuario Carlo Martin en el X replicado por Trump.

La declaración de la mandataria tuvo lugar el lunes durante su usual conferencia matutina con la prensa y en ella confirmó que México no aceptó la intervención de las fuerzas de Estados Unidos en suelo mexicano.

"Qué bueno que el presidente Trump dice públicamente que cuando nos ha propuesto que entre el Ejército de Estados Unidos a México hemos dicho que no, porque es la verdad, hemos dicho que no, y orgullosamente seguimos diciendo que no", mencionó Sheinbaum en el fragmento sobre el que el usuario de X posteó su cuestionamiento.

Esta nueva muestra de desacuerdo entre Estados Unidos y México se da casi una semana después de que el presidente Trump anunciara una nueva coalición militar con 17 países para erradicar los carteles en el hemisferio occidental durante la cumbre 'Escudo de las Américas', a la que Sheinbaum no asistió.

A la cumbre, cabe resaltar, tampoco asistieron otros líderes de la región como Gustavo Petro, de Colombia, y Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil.

Pese a que Estados Unidos recientemente afirmó haber apoyado la operación en la que fue abatido alias 'El Mencho' —el criminal mexicano que era líder del del Cártel Jalisco Nueva Generación— México se ha opuesto en repetidas ocasiones a que la administración Trump intervenga en su territorio para enfrentar el narcotráfico.

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El presidente republicano, por su parte, no ha cesado su empeño en combatir el narcotráfico que afecta al hemisferio occidental y, tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en Caracas —acusado de narcotráfico por Washington— han continuado los ataques a embarcaciones que presuntamente transportan drogas por el Caribe y el Pacífico Oriental.