“No existe un nivel seguro de exposición a la contaminación del aire”: experto de la OPS

Entre los factores que explican este deterioro, los expertos señalan el aumento de los incendios forestales, intensificados por las altas temperaturas, como uno de los principales detonantes de la contaminación atmosférica.

En entrevista, Juan José Castillo, experto en calidad del aire y asesor de la Organización Panamericana de la Salud, confirmó la magnitud del problema: “Cerca del 99% de los países o de los sitios donde se monitorea la calidad del aire no cumple con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud”.

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Sin embargo, el especialista hizo una precisión clave: no todos los países están en condiciones “críticas”, sino que muchos se encuentran en niveles de transición hacia una mejor calidad del aire.

Uno de los contaminantes más preocupantes es el material particulado, pequeñas partículas suspendidas en el aire que provienen de fuentes como el transporte, la industria y el polvo urbano.

“No existe un nivel seguro de exposición a la contaminación. A cualquier nivel hay efectos en la salud”, advirtió Castillo.

Frente a este panorama, el experto subraya la necesidad de acciones integrales: mejorar la calidad de los combustibles, renovar las flotas de transporte, fortalecer el ordenamiento territorial y promover alternativas como la movilidad activa.

Más allá de las cifras, el mensaje es claro: la contaminación del aire es un problema de salud pública global que requiere atención urgente.

“Todos respiramos el mismo aire. Es fundamental garantizar que ese aire sea saludable para la población”, concluyó Castillo.