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Lunes, 06 de abril de 2026
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"Los amamos desde la Luna": la NASA restablece contacto con astronautas de Artemis II tras su paso detrás del satélite

abril 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Los cuatro astronautas de la misión Artemis II perdieron comunicación con Tierra durante al menos 40 minutos.

El control de la misión de la NASA en Houston restableció las comunicaciones con los astronautas de la misión Artemis que viajan alrededor de la Luna tras una desconexión prevista de unos 40 minutos.

"Siempre elegiremos la Tierra, siempre nos elegiremos los unos a los otros", dijo la astronauta Christina Koch, en sus primeras declaraciones tras el corte de señal que se produjo cuando la nave espacial pasó por detrás de la Luna.

El periodo de observación del sobrevuelo continuará hasta cerca de las 21H20 locales, hora del este de Estados Unidos (01H20 GMT).

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II perdieron comunicación con Tierra durante cerca de 40 minutos tras su paso por detrás de la Luna.

"Nos veremos al otro lado", dijo el astronauta Victor Glover, minutos antes de que se perdiera la comunicación.

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"Seguiremos sintiendo su amor desde la Tierra, y a todos allá abajo en y alrededor de la Tierra: los amamos desde la Luna", dijo.

La tripulación realiza un sobrevuelo que durará cerca de seis horas, y en el que documentarán características de la Luna que antes solo eran conocidas por fotografías tomadas por robots.

Derek Buzasi, profesor de Astronomía de la Universidad de Chicago, describió el periodo de soledad absoluta de los astronautas como "emocionante, en un sentido algo aterrador".

Más temprano el lunes, los tripulantes de la nave Orión se convirtieron en los humanos que más lejos han estado del planeta.

El periodo de observación del sobrevuelo continuará hasta cerca de las 21H20, hora del este de Estados Unidos (01H20 GMT).

Al final del sobrevuelo, los astronautas serán testigos de un eclipse solar, cuando el Sol estará detrás de la Luna.

La cápsula Orión está orbitando la Luna a gran velocidad, en el primer sobrevuelo tripulado en más de 50 años. Luego hará un giro en U para regresar a la Tierra en una llamada "trayectoria de retorno libre". El viaje de regreso tardará unos cuatro días.

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