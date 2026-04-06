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Lunes, 06 de abril de 2026
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Rescate

Detalles impactantes del rescate en territorio iraní de los tripulantes de un avión de guerra de EE. UU. que fue derribado por el régimen

abril 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Expertos en seguridad y exoficiales de Estados Unidos e Israel analizaron en La Noche de NTN24 los pormenores de la operación para rescatar a dos pilotos norteamericanos cuyo avión fue derribado por el régimen iraní.

Estados Unidos llevó a cabo en los últimos días un impresionante y audaz rescate de dos tripulantes desaparecidos tras eyectarse de un avión de guerra atacado por las fuerzas del régimen de Irán.

La aeronave, un F-15E Strike Eagle, fue derribada el pasado viernes 3 de enero con dos tripulantes en la provincia de Isfahán en el centro-oeste de Irán.

En ese mismo momento, un segundo caza ingresaba a la zona y al percatarse de que podría ser blanco de un segundo ataque decidió regresar hacia el norte. Entre tanto, los dos tripulantes se eyectaron del avión y quedaron en territorio hostil bajo el acecho de las fuerzas de la teocracia fundamentalista criminal iraní.

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Ambos oficiales quedaron heridos, y mientras el piloto pudo ser rescatado inicialmente, su compañero, un coronel y oficial de sistemas de armas que ocupaba el segundo asiento en el F-15, no pudo ser encontrado de inmediato. El oficial logró ocultarse dos días tras las líneas enemigas portando una pistola como defensa y un localizador silencioso, el CSEL, una pieza fundamental para su hallazgo y rescate en una agreste montaña de la república islámica.

Mientras para Estados Unidos era prioridad encontrar al tripulante y sacarlo con vida, el régimen de los Ayatolá enfiló su aparato criminal para capturarlo. El régimen de Teherán incluso ofreció una recompensa de hasta 60.000 dólares por la captura del coronel y al mismo tiempo la tiranía islamista calificaba de “fracaso total” la operación de Estados Unidos.

Joe Gehr, exoficial de las Fuerzas de Defensa de Israel; Santiago García, consultor y experto en seguridad, y Alexander Crowther, coronel retirado del ejército de Estados Unidos, analizaron cada uno de los sorprendentes detalles de la operación para rescatar a dos pilotos cuyo avión de combate fue derrumbado por el régimen de Irán.

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Gehr aseguró que Estados Unidos tiene un “centro de operaciones para operar en cualquier parte del mundo” y “disponible 24 horas de los siete días de la semana”.

El experto Santiago García aseguró que “el éxito está en el entrenamiento y la seriedad con la que se toman el rescate de su propio personal. Desde Vietnam se han venido haciendo una serie de ajustes para esto”. “No tiene n como defender su propio espacio territorial”, agregó sobre el ejército del régimen de Irán.

Por su parte, Alexander Crowthe indicó que la operación de rescate evidencia un “nivel de cooperación entre Estados Unidos e Israel sin antecedentes”.

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