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Lunes, 06 de abril de 2026
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Artemis II

Primer astronauta en la historia de país sudamericano explica lo que está haciendo la tripulación de Artemis II luego de orbitar la Luna

abril 6, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
El astronauta en retiro Ronnie Nader explicó también en NTN24 cuál es el nivel de probabilidad de que un meteorito llegue a impactar a la tripulación.

Ronnie Nader, astronauta en retiro, fundador de la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana (EXA), país del que se convirtió en el primer astronauta en la historia, explicó en El Informativo USA de NTN24 lo que está haciendo la tripulación de Artemis II tras haber llegado a orbitar la Luna.

"De acuerdo al plan de misión, deben estar ejecutando todos los experimentos científicos, todas las fotografías que puedan, porque están obviamente pues en oscuridad, están en eclipse de la Luna", expuso Nader.

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El astronauta en retiro aseguró que la tripulación, compuesta por los profesionales de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen, debe estar preparándose también "para tomar las fotos como esa foto famosa de Apolo 8 del amanecer de la Tierra sobre la Luna".

En lo que respecta a la misión espacial, Nader aseguró que "todo es controlado al segundo". "Las cosas deben ejecutarse secuencialmente, de la forma correcta, y si no, pues hay protocolos. Están trabajando muchísimo", contó.

Nader se refirió también al objetivo detrás de la NASA de querer conocer la cara oculta de la Luna y su motivación impulsada también por la curiosidad innata del ser humano.

"Eso es lo que somos, los humanos somos curiosos. Si no fuéramos curiosos, ninguno de nosotros estaría aquí. Todos nos hubiéramos quedado en ese rincón de África de donde salimos. Si alguien no hubiese curioseado al decir '¿Qué hay más allá en el horizonte?' No hubiésemos emigrado, no hubiésemos conquistado el planeta y ser la especie dominante hoy en este planeta. Es la curiosidad lo que nos mueve", indicó.

Asimismo, el astronauta se refirió a la probabilidad de que un meteorito llegue a impactar a la tripulación de Artemis II, teniendo en cuenta que se encuentran en la cara de la Luna que presenta una mayor concentración de cráteres de impacto en comparación con la cara visible.

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"No es que haya una lluvia constante (de meteoritos), hace muchos millones de años la hubo, y esas son las huellas que vemos en la cara oculta. Ahora caen de vez en cuando: uno cada año o 2 años. La probabilidad de que le toque a uno es muy cercana a 0, nunca es 0 porque nada en el universo es 0 o 100, siempre hay probabilidades, pero no, además la cápsula está habilitada y mucho más avanzada que la de Apolo", dijo Nader.

"Hay protocolos para ese tipo de situaciones, pero no, no va a pasar nada de eso", previó.

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