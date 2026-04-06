Esto es lo que han descubierto los astronautas de Artemis II en la enigmática cara oculta de la Luna

Andrés Eloy Martínez Rojas, astrónomo, y Sebastián Velandia, ingeniero espacial, hablaron en el programa Club de Prensa de NTN24 sobre lo que los cuatro astronautas de la misión Artemis II han descubierto hasta el momento en la cara oculta de la Luna.

Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen, tienen previsto alcanzar más tarde el lunes su máxima distancia de la Tierra, a unos 406.777 kilómetros, unos 6.606 kilómetros más allá del récord que mantuvo la tripulación del Apolo 13 durante 56 años.

VEA TAMBIÉN Astronautas de la misión Artemis II hacen historia: este lunes se convirtieron en los seres humanos en viajar más lejos de la Tierra o

"Están descubriendo nuevos detalles, hemos seguido puntualmente en este momento la misión. Está en esta fase de obtención de datos por parte de los cuatro astronautas que están siguiendo un plan de observación muy estricto para el cual se han entrenado durante varios años. Se han vuelto expertos geólogos lunares y en este momento ya han aportado algunos datos muy interesantes", expuso Martínez.

El astrónomo aseguró que lo que han encontrado los astronautas hasta el momento es nueva información y datos "sobre diferentes cráteres". "En este momento solamente ellos pueden observar con la perspectiva humana", explicó Martínez, quien agregó que el elemento humano es muy importante para la instalación que se proyecta de una base lunar permanentemente habitada.

"Así que lo que están descubriendo son nuevos detalles, datos de la topografía lunar, lugares ideales para el cual establecer esta base lunar y probablemente alguna información nueva que pueda revelar datos científicos que se hayan pasado por alto a lo largo de los diferentes años de exploración lunar", precisó.

Velandia, por su parte, se refirió a los riesgos que pueden correr los astronautas al encontrarse en el punto más lejano de la Tierra jamás alcanzado por el humano y a unos 6.437 kilómetros por encima la superficie de la Luna oscurecida, mientras esta eclipsa a la Tierra en el fondo lejano.

"El mayor riesgo en este momento no es la distancia, no es que se queden sin comunicación los 40 minutos aproximadamente que van a estar detrás de la Luna, ni siquiera el trayecto de regreso", mencionó el ingeniero espacial, que aseguró que la mayor amenaza estará relacionada con la "reentrada" a la Tierra.

"Ellos van a entrar a 32 Mach de 40.000 kilómetros por hora. La cápsula Orion, incluso por precaución, la cápsula va a rebotar en la atmósfera. Es como cuando uno juega con una piedra en un lago y uno lanza la piedra y la piedra empieza a rebotar, va a haber un rebote, que es un escape reentry. Eso pasó con el primer lanzamiento de Artemis I", contó Velandia.

VEA TAMBIÉN Astronautas de Artemis ll nombran cráter lunar en honor a la fallecida esposa del comandante de la misión o

El experto reiteró que el punto más de más peligro para los astronautas de Artemis será durante el regreso cuando la nave vaya a ingresar a la atmósfera. "Será el punto más crítico donde todos los ojos del mundo van a estar pendientes con este mismo", apuntó.