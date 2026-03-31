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Martes, 31 de marzo de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Secretario de Guerra de EE. UU. dice que "los próximos días serán decisivos" en ataques al régimen y no descarta despliegue de tropas en terreno iraní

marzo 31, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Pete Hegseth y Donald Trump - Foto EFE
Pete Hegseth y Donald Trump - Foto EFE
Pete Hegseth informó que recientemente "se registró el menor número de misiles y drones enemigos disparados" por el régimen de Irán.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este martes que "los próximos días serán decisivos" en los ataques al régimen de los ayatolás y dejó abierta la posibilidad de que el Gobierno de Donald Trump decida desplegar tropas militares sobre terreno iraní.

"Tenemos cada vez más opciones, y ellos tienen menos (...) en solo un mes hemos marcado las condiciones; los próximos días serán decisivos", indicó Hegseth a los periodistas durante una rueda de prensa desde Washington.

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Hegseth aseguró además que "la clave es ser impredecible sobre si Estados Unidos desplegará tropas sobre el terreno o no", en lo que respecta a un tema que ha captado la atención en los últimos días acerca de si se escalarán las operaciones que hasta el momento han sido aéreas.

"Miren el historial del presidente Trump en la búsqueda de la paz a través de la fuerza, resultados de Estados Unidos primero. No vamos a descartar ninguna opción. No se puede ganar una guerra si le dices a tu adversario lo que estás dispuesto a hacer o lo que no estás dispuesto a hacer", expresó.

El funcionario relató también que visitó recientemente a las tropas que Estados Unidos desplegó en Medio Oriente para presenciar personalmente la Operación Furia Épica contra el régimen de Irán.

"Que Dios vele por todos ellos, día y noche. Que sus brazos todopoderosos y eternos de providencia se extiendan sobre ellos, los protejan y les traigan paz en el nombre de Jesucristo. Amén", clamó sobre los militares de Estados Unidos en Medio Oriente.

Asimismo, el funcionario volvió a referirse a la pérdida de la capacidad militar del régimen iraní y proporcionó cifras sobre el decrecimiento de los ataques que este ha generado en horas recientes.

"En las últimas 24 horas se registró el menor número de misiles y drones enemigos disparados por Irán (…) Recientemente destruimos otro de sus búnkeres de mando. Tan solo anoche realizamos 200 ataques dinámicos", señaló.

Es importante mencionar que el alto funcionario de Estados Unidos hizo hincapié en que las negociaciones del Gobierno Trump con los ayatolás "son muy reales, están en curso, son activas" y considera que "están cobrando fuerza" en los últimos días.

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"No queremos recurrir militarmente a más de lo necesario, pero no lo dije a la ligera cuando afirmé que, mientras tanto, negociaríamos con bombas. Nuestro trabajo consiste en obligar a Irán a comprender que este nuevo régimen, este régimen al mando, estará en una mejor posición si llega a ese acuerdo", expuso Hegseth.

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