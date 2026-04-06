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Lunes, 06 de abril de 2026
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Nasa

"En este momento no podemos comunicarnos con ellos": ingeniero aeroespacial de la Nasa explica momento clave de la misión en que se pierde todo el contacto con Artemis II

abril 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
La cápsula Orión experimenta pérdida de comunicación temporal con la Tierra en la cara oculta de la Luna.

Los cuatro astronautas de la misión Artemis ll ya están detrás de la Luna, por lo que estarán completamente incomunicados con la Tierra durante cerca de 40 minutos este lunes.

"Nos veremos al otro lado", dijo el astronauta Victor Glover, minutos antes de que se perdiera la comunicación.

La tripulación realiza este lunes un sobrevuelo que durará cerca de seis horas, y en el que documentarán características de la Luna que antes sólo eran conocidas por fotografías tomadas por robots.

Al respecto, Manuel Retana, ingeniero aeroespacial y gerente de sistemas de soporte vital de Orión de la NASA, explicó la importancia de este momento. “En este momento no podemos comunicarnos con ellos”, confirmó.

"Creamos esa misión y pusimos esas cámaras para que en realidad esto fuera una experiencia para toda la humanidad, y estamos probando todos los sistemas de esta cápsula para que esto sea más cotidiano", señaló el especialista.

Durante el sobrevuelo de la cara oculta de la Luna, la cápsula experimenta una interrupción de comunicaciones de aproximadamente 45 minutos.

"La Luna intercede también, y eso afecta a la comunicación que podemos tener", destacó el ingeniero.

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Respecto a los posibles riesgos durante el período sin comunicación, Retana tranquilizó: "Los astronautas están entrenados para cualquier tipo de problema. De hecho, hicieron muchas simulaciones donde pudo haber incendios, donde pudo haber fugas de agua, fugas de la cápsula".

"Es un momento importante para que los astronautas en realidad puedan vivir y sentir esto, porque creo que han estado trabajando mucho con los científicos en Houston", explicó.

La misión enfrentará otro momento crítico durante el reingreso a la atmósfera terrestre. "Se llena una bola de fuego y esto va a volver a suceder en donde no podemos comunicarnos con ellos. Y ahí es un poquito más crítico porque esa parte de la misión también es muy agresiva para la nave", advirtió Retana, quien señaló que será crucial el funcionamiento del escudo térmico y los paracaídas.

"Todo tiene que funcionar como si fuera una coreografía y tiene que ser perfecto para que ellos puedan descender de una manera controlada", afirmó.

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