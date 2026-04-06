¿Fue algo más que un rescate a los pilotos? Exoficial de inteligencia de EE. UU. habla sobre reciente operativo militar en Irán

El exoficial de Inteligencia Militar de Estados Unidos especializado en Latinoamérica y exasesor de Seguridad en la Casa Blanca, Stephen Donehoo, habló en La Tarde de NTN24 sobre el operativo militar ordenado por el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para rescatar a sus pilotos alcanzados por los ataques del régimen iraní.

Trump anunció el rescate en la madrugada del domingo en una publicación en sus redes sociales en la que describió la operación en una zona montañosa como "una de las más audaces" de este tipo en la historia de Estados Unidos.

Pese a que Donehoo considera que "no hay ninguna duda que la ética militar" de Estados Unidos es "no dejar a uno de nuestros soldados atrás", también cree que "hubo otras cosas ocurriendo en paralelo a este rescate" o que "estos dos rescates fueron una respuesta dentro de una operación distinta".

El exoficial de Inteligencia Militar aseveró que hubo un despliegue por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos "mucho más grande de lo que normalmente hubiera sido necesario para un rescate de dos pilotos en esa zona".

Cabe resaltar que el exasesor de Seguridad en la Casa Blanca especificó que no tenía en el momento información oficial sobre los otros eventuales objetivos, sino que se trataba de una hipótesis por la magnitud del operativo.

Donehoo también repasó las misiones de Estados Unidos en Irán como el evitar que el régimen tenga una bomba nuclear y mencionó un hecho no menor dentro del rescate.

"Resulta que dentro de 25 o 50 kilómetros del lugar donde se llevó a cabo parte de esta operación está una de las bases en las cuales se ha producido este material" que podría contribuir en las armas nucleares, explicó.

Para el exoficial resultó "curioso" que se haya desplegado dos aviones Hércules y cuatro o seis de los helicópteros pequeños que se usan para las operaciones especiales en una pista cercana a dicha instalación.

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"Esa sería una de las posibilidades que podríamos pensar que estuviese ocurriendo en paralelo a lo que hemos visto y lo que se anunció en la conferencia de prensa" en la que se informó sobre el rescate, contempló Donehoo.