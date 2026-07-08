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Miércoles, 08 de julio de 2026
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Donald Trump

Trump aseguró que no le dijo a María Corina Machado que no regresara a Venezuela y la elogió "es una persona fantástica, ella me dio el premio Nobel de Paz"

julio 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump y María Corina Machado (EFE)
Donald Trump y María Corina Machado (EFE)
Trump aseguró no saber del paradero de Machado y señaló: “¿Regresó ella a Venezuela?”.

Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a la líder democrática venezolana María Corina Machado, desde su avión presidencial, el Air Force 1, de camino a la Base Militar Andrews.

Desde allí, el mandatario aseguró que él no le dijo a María Corina Machado que no viaje a Venezuela y además aseguro que "es una persona fantástica".

Un reportero hizo referencia a la información que difundió la prensa estadounidense en las últimas semanas sobre un supuesto "stop" de Trump a la líder venezolana en su intento de volver a su país.

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En ese entonces, The New York Times señaló que el mandatario norteamericano le habría aconsejado a Machado no regresar a Venezuela.

De acuerdo con el rotativo, tras la reunión que sostuvieron el pasado viernes, Trump le habría aconsejado a Machado no regresar de momento a su casa en Venezuela.

The New York Times afirmó que la recomendación se hizo eco de mensajes similares de otros funcionarios de la administración Trump a la líder de la democracia en el país sudamericano.

Días después, otros medios de la unión americana señalaron que, luego de la tragedia por los terremotos, Machado alcanzó a subirse a un vuelo con destino al sur del continente pero fue obligada a volver a Washington.

Ahora, el mandatario respondió: “Oh, no, no, para nada. No, ella es fantástica, ella es una persona maravillosa”

Trump aseguró no saber del paradero de Machado y señaló: “¿Regresó ella a Venezuela?”.

Y negó haberse negado al regreso de la líder democrática: “No le dije a nadie que no regresara (...) creo que ella es una persona, ella medio el premio Nobel, verdad, así que cómo me puede caer mal”

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Inmediatamente la llenó de elogios pero se elogió a sí mismo y le dio un giro a la pregunta para terminar hablando del Nobel de Paz.

“Ella ganó el premio Nobel, ella dijo: ‘el único que debería ganar es Trump y yo no la conocía en lo absoluto (...) Ella dijo: ‘Trump resolvió ocho guerras’, lo cual es verdad, es decir, piensa en las guerras que resolví, guerras que habían estado ocurriendo por 30 años”, aseveró.

E insistió: “Yo resolví ocho guerras y cuando ella ganó el Nobel de la Paz ella dijo: ‘no puedo creer que lo gané, el único que debería ganar es Trump, pero yo diría que yo debería haber ganado ese premio más que nadie que alguna vez haya recibido el premio Nobel de Paz porque nadie resolvió guerras, yo resolví ocho”.

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