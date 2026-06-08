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Lunes, 08 de junio de 2026
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Elecciones en Perú

Conteo de votos en Perú avanza con un estrecho cabeza a cabeza: Sánchez toma una leve delantera sobre Fujimori

junio 8, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez (EFE)
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez (EFE)
El conteo sigue mostrando una diferencia muy corta entre ambos candidatos, pero ahora, se cambiaron los papeles.

Roberto Sánchez tomó el lunes la delantera en el conteo de votos de la segunda vuelta electoral en Perú y superó por un pequeño margen a Keiko Fujimori, en una contienda cuyo final aún es incierto.

Con poco más del 94% de las actas escrutadas, Sánchez reunía el 50,03% de los votos, frente al 49,9% de Fujimori, una diferencia de menos de 10.000 votos, según los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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Para que el balotaje del domingo tenga un ganador, se deberán revisar además actas impugnadas que contienen unos 450.000 votos, lo que puede llevar días.

"Estamos muy confiados y optimistas, con tranquilidad para respetar los resultados al 100%", dijo Sánchez a periodistas este lunes.

Poco antes, Fujimori también exhortó a la calma. "Tenemos que esperar hasta el final. Lo que corresponde en estos momentos es paciencia y serenidad. Vamos a respetar el resultado sea cual sea", afirmó.

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El balotaje enfrentó a la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) con el heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022.

Es la cuarta vez que Fujimori compite por la presidencia, en tanto que para Sánchez es su primera postulación.

Muchos votantes dijeron que esperan que el nuevo gobierno acabe con la criminalidad que azota al país y la turbulencia política que hizo que Perú tuviera ocho presidentes desde 2016.

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