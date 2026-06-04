NTN24
Jueves, 04 de junio de 2026
Jueves, 04 de junio de 2026
Elecciones Presidenciales en Colombia

CNE confirma resultados de la primera vuelta presidencial en Colombia e informa que no hubo reclamos oficiales

junio 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Jurados de votación en las Elecciones de Colombia 2026 hacen conteo de votos - Foto AFP
Jurados de votación en las Elecciones de Colombia 2026 hacen conteo de votos - Foto AFP
El presidente del CNE destacó que la audiencia contó con la presencia del Ministerio Público, representantes de todos los partidos políticos y abogados de las campañas presidenciales.

El Consejo Nacional Electoral de Colombia certificó oficialmente los resultados de la primera vuelta presidencial con el escrutinio del 100% de las mesas de votación, confirmando que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta electoral el próximo 21 de junio.

De la Espriella obtuvo el 43.78% de la votación, mientras que Cepeda alcanzó el 40.98%, según los datos certificados en la Audiencia de Escrutinio Nacional realizada en Corferias, Bogotá.

"No hubo ninguna reclamación, ni siquiera hubo disonamiento durante la audiencia", declaró Quiroz.

El proceso transcurrió sin ninguna reclamación formal, según informó el presidente del organismo electoral, Cristian Quiroz.

El presidente del CNE destacó que la audiencia contó con la presencia del Ministerio Público, representantes de todos los partidos políticos y abogados de las campañas presidenciales.

o

"Se revisaron los 32 departamentos y hoy determinamos que hay segunda vuelta", afirmó Quiroz, subrayando la legitimidad del proceso electoral.

Respecto a las denuncias que había planteado el presidente Gustavo Petro durante el proceso, Quiroz aclaró que no llegaron reclamaciones oficiales al escrutinio nacional.

"Las reclamaciones que se presentan son resueltas en el escrutinio de mesa, y como son resueltas allá, obviamente ya no pasan ni a la departamental y tampoco suben a la escala nacional", explicó el funcionario.

Para garantizar mayor transparencia en la segunda vuelta, el CNE aprobó una resolución que permite a cada campaña contar con dos testigos electorales en cada una de las más de 120.000 mesas de votación.

"Antes tenía uno solo, ahora va a tener cada una de las campañas. Vamos a tener cuatro testigos electorales", señaló.

Temas relacionados:

Elecciones Presidenciales en Colombia

Abelardo de la Espriella

Iván Cepeda

Presidenciales

Gustavo Petro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El gran fraude ha sido la imposición de los grupos violentos de votar por Iván Cepeda en muchos territorios", denuncia el expresidente Álvaro Uribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo que correspondería sería resguardar las instalaciones e iniciar todo un trabajo de recabación de evidencia con rigor forense": Martha Tineo sobre el supuesto cierre de El Helicoide

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

CNE confirma resultados de la primera vuelta presidencial en Colombia e informa que no hubo reclamos oficiales

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“El régimen está moviendo las piezas para esconder sus crímenes”: coordinador del Comité de Derechos de Vente Venezuela sobre movimientos en El Helicoide

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La amenaza crece: expertos advierten una temporada récord de incendios forestales en 2026

Ver más

Videos

Ver más
Visita del general Dan Caine a Caracas ocurrió mientras trasladaban presos políticos desde El Helicoide.
Presos políticos

Detalles de la visita a Caracas del militar más poderoso de Estados Unidos mientras el régimen vaciaba El Helicoide

María Elvira Salazar, congresista republicana de los Estados Unidos - Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"¡Que ni se atrevan!": la advertencia de María Elvira Salazar a quienes pretenden cometer irregularidades en las elecciones de Colombia

En entrevista con NTN24, Álvaro Uribe hace contundentes advertencias sobre elecciones en Colombia.
Elecciones Presidenciales en Colombia

"El gran fraude ha sido la imposición de los grupos violentos de votar por Iván Cepeda en muchos territorios", denuncia el expresidente Álvaro Uribe

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: AFP
Elecciones en Colombia

"Es una narrativa que uno ve como patrón en los gobiernos de izquierda": analista sobre cuestionamientos de Petro a elección presidencial en Colombia

El Helicoide | Foto: AFP
El Helicoide

"Lo que correspondería sería resguardar las instalaciones e iniciar todo un trabajo de recabación de evidencia con rigor forense": Martha Tineo sobre el supuesto cierre de El Helicoide

Más de Política

Ver más
Gustavo Petro e Iván Cepeda - Fotos: EFE
Asamblea Constituyente

Tras derrota en primera vuelta, Cepeda y el Pacto Histórico se bajan de propuesta de Constituyente que Petro "prometió" nunca buscar

Delcy Rodríguez (AFP)
Delcy Rodríguez

Dictadura maquillada de diplomacia: ¿una nueva estrategia de legitimación internacional de Delcy Rodríguez?

Bernie Moreno, senador republicano de origen colombiano - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Es un insulto": senador republicano Bernie Moreno ante cuestionamientos del presidente Petro sobre los resultados electorales

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El Manifiesto de Panamá

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Federico Valverde, futbolista uruguayo - Foto: EFE
Federico Valverde

Esposa de Federico Valverde publica primeras imágenes de su pareja tras altercado con Tchouameni

La banda de rock The Killers actuó durante la ceremonia de apertura de la final de la Champions League-Foto: AFP
UEFA Champions League

Así fue la emocionante presentación de la mítica banda The Killers en la final de la Champions League

Selección de Congo - Foto: EFE
Mundial 2026

Localidad española suspende por decreto amistoso de selección sudamericana ante Congo por brote de ébola a días del Mundial

Shakira (AFP)
Shakira

Shakira gana la batalla definitiva contra Hacienda de España: "nunca hubo fraude"

Drones iraníes- Foto EFE de referencia
Régimen cubano

Informes clasificados revelan que el régimen cubano habría comprado drones rusos e iraníes para atacar EE. UU. si se concretara una intervención militar

Raúl Castro - Foto: EFE
Raúl Castro

"Esperamos que él vaya a prisión": fiscal de Estados Unidos brinda detalles de histórica acusación contra Raúl Castro

Kamla Persad-Bissessar | Foto AFP
Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago reconoce fuga de petróleo de un campo de extracción local después de la denuncia de Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre