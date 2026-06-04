CNE confirma resultados de la primera vuelta presidencial en Colombia e informa que no hubo reclamos oficiales

El Consejo Nacional Electoral de Colombia certificó oficialmente los resultados de la primera vuelta presidencial con el escrutinio del 100% de las mesas de votación, confirmando que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta electoral el próximo 21 de junio.

De la Espriella obtuvo el 43.78% de la votación, mientras que Cepeda alcanzó el 40.98%, según los datos certificados en la Audiencia de Escrutinio Nacional realizada en Corferias, Bogotá.

"No hubo ninguna reclamación, ni siquiera hubo disonamiento durante la audiencia", declaró Quiroz.

El proceso transcurrió sin ninguna reclamación formal, según informó el presidente del organismo electoral, Cristian Quiroz.

El presidente del CNE destacó que la audiencia contó con la presencia del Ministerio Público, representantes de todos los partidos políticos y abogados de las campañas presidenciales.

"Se revisaron los 32 departamentos y hoy determinamos que hay segunda vuelta", afirmó Quiroz, subrayando la legitimidad del proceso electoral.

Respecto a las denuncias que había planteado el presidente Gustavo Petro durante el proceso, Quiroz aclaró que no llegaron reclamaciones oficiales al escrutinio nacional.

"Las reclamaciones que se presentan son resueltas en el escrutinio de mesa, y como son resueltas allá, obviamente ya no pasan ni a la departamental y tampoco suben a la escala nacional", explicó el funcionario.

Para garantizar mayor transparencia en la segunda vuelta, el CNE aprobó una resolución que permite a cada campaña contar con dos testigos electorales en cada una de las más de 120.000 mesas de votación.

"Antes tenía uno solo, ahora va a tener cada una de las campañas. Vamos a tener cuatro testigos electorales", señaló.