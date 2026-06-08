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Lunes, 08 de junio de 2026
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Elecciones en Perú

Continúa el conteo de votos en Perú sin resultado definitivo: Fujimori adelante de Sánchez por estrecho margen

junio 8, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez | Foto: AFP
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez | Foto: AFP
Ante la incertidumbre, Keiko le pidió paciencia a sus seguidores para conocer el nombre de quién llegará a la Casa de Pizarro el próximo 28 de julio reemplazando al mandatario interino José María Balcázar.

En las últimas horas, Perú vivió una nueva jornada electoral en la que los ciudadanos acudieron a las unas para elegir a su noveno presidente en una década entre la candidata Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez.

Sin embargo, el resultado de los comicios continúa siendo incierto debido a que la contabilización de los votos concluyó un empate técnico entre ambos candidatos. Con tan solo una leve ventaja y con más del 92% de las actas escrutadas, Fujimori reune el 50,2% de los votos, frente a un 49,8% de su contrincante Sánchez.

Esa ventaja de menos de un punto corre riesgo de evaporarse a medida que sigan llegando los votos de las zonas rurales, donde Sánchez ha dominado. Para declarar un ganador deberán además ser revisadas actas impugnadas que contienen unos 400.000 votos, lo que puede llevar días.

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Ante la incertidumbre, Keiko le pidió paciencia a sus seguidores para conocer el nombre de quién llegará a la Casa de Pizarro el próximo 28 de julio reemplazando al mandatario interino José María Balcázar. La candidata afirmó: "Nos encontramos en un empate técnico, hasta el momento no hay ningún ganador. Serán días largos".

Por su parte, Sánchez dijo reconocer el empate y pidió que "prosiga el conteo en los estándares de una elección transparente".

En su cuarto intento de llegar a la presidencia, la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) enfrentó a Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso por un fallido autogolpe de Estado de 2022.

Fujimori, administradora de 51 años, apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía, derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.

Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindicó la herencia campesina de Castillo. Como muestra de lealtad, esperó los resultados a boca de urna en la cárcel donde está recluido su mentor, a quien prometió indultar.

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