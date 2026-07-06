Edmundo González comandará el homenaje de la Comunidad de Madrid a Venezuela tras los terremotos

En Madrid se realizará un homenaje a las víctimas de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio y los cuales han cobrado la vida de más de 3000 personas.

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Por medio de su cuenta de X, la Comunidad de Madrid ha extendido la invitación para que la ciudadanía participe de este homenaje que se adelantará el martes 7 de julio en horas de la noche.

Según la información compartida, este acto se adelantará en la Puerta del Sol a partir de las 19.00 horas, el cual han dado a conocer que estará liderado por Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien estará acompañada junto al presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, quien por medio de su red social notificó que “allí estará”.

Por medio de este acto se busca rendir un homenaje a la población venezolana afectada por esta lamentable tragedia que ha cobrado cientos de víctimas fatales, ha dejado miles de heridos y damnificados tras los fuertes terremotos de magnitud 7.1 y 7.5 que impactaron a la nación sudamericana el pasado 24 de junio.

De acuerdo con el último informe emitido por las autoridades locales, la cifra de personas fallecidas ya supera los 3.300, mientras que el número de heridos sobrepasa los 16.500, al igual que el número de damnificados, el cual también va en aumento.

Entretanto, se estima que cerca de 59.000 edificaciones han resultado afectadas, ya sea porque se desplomaron completamente o porque presentan daños estructurales tras los sismos, siendo el Estado de La Guaira uno de los más afectados en medio de esta devastadora tragedia.