Autoridad electoral de Perú oficializa segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

La derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez se enfrentarán el 7 de junio en el balotaje presidencial en Perú, según pudo confirmar la autoridad electoral al proclamar oficialmente los resultados.

La hija del exmandatario Alberto Fujimori ganó la primera vuelta el mes pasado con 17,1% de los votos, seguida de Sánchez, con 12%, informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tras concluir el conteo oficial de los caóticos comicios del 12 de abril.

Los candidatos "que han obtenido las dos más altas mayorías relativas" son Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, dijo en rueda de prensa Roberto Burneo, presidente del JNE.

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Por su parte, el ultraconservador Rafael López Aliaga, con 11,9%, quedó en tercer lugar superado por apenas 21.209 votos de Sánchez.

Aunque la primera vuelta estuvo marcada por retrasos en la entrega de material electoral en Lima, lo que obligó a las autoridades a reabrir algunos centros de votación al día siguiente, la misión de observación electoral de la Unión Europea otorgó a la elección un visto bueno pleno.

Esta será la cuarta vez que Keiko Fujimori, de 50 años, intente ganar la presidencia, mientras que, para Sánchez, de 57 años y exministro del encarcelado Castillo, se trata de su primera postulación.

Sin embargo, Sánchez arranca su campaña para el balotaje por debajo de Fujimori y envuelto en líos con la justicia.

La fiscalía solicitó cinco años y cuatro meses de prisión en su contra por presuntamente declarar información falsa ante el organismo electoral sobre aportes a su campaña entre 2018 y 2020.

Fujimori y Sánchez disputarán la presidencia en medio de una severa inestabilidad política en la que Perú ha tenido ocho presidentes desde 2016.